По словам Мэннинга, ряд людей, которые получили медицинскую помощь, являются беженцами из Венесуэлы, которые бежали в соседние страны.

"Сравните это с действиями России, чей подход к катастрофе в Венесуэле заключается в отправке стратегических бомбардировщиков вместо гуманитарной помощи", – сказал он. "Правительство Венесуэлы должно сосредоточиться на предоставлении гуманитарной помощи, чтобы уменьшить страдания своего народа, а не на российских военных самолетах".

По словам Мэннинга, система здравоохранения Венесуэлы практически разрушена и не может предоставить помощь своим гражданам. "Мы поддерживаем граждан Венесуэлы в трудное время", – заявил Мэннинг. "Кризис в Венесуэле может быть разрешен только путем восстановления правопорядка демократического правительства и уважения основных прав и свобод человека".

Представители Пентагона заявили, что в Венесуэле находятся два российских тяжелых стратегических бомбардировщика - Ту-160, которые могут летать со сверхзвуковой скоростью.