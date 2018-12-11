Персонал на борту корабля-госпиталя USNS Comfort к настоящему времени предоставил медицинскую помощь более 20 000 гражданских лиц и провел более 600 операций в нескольких странах Центральной и Южной Америки, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.
© Reuters / Scanpix

По словам Мэннинга, ряд людей, которые получили медицинскую помощь, являются беженцами из Венесуэлы, которые бежали в соседние страны.

"Сравните это с действиями России, чей подход к катастрофе в Венесуэле заключается в отправке стратегических бомбардировщиков вместо гуманитарной помощи", – сказал он. "Правительство Венесуэлы должно сосредоточиться на предоставлении гуманитарной помощи, чтобы уменьшить страдания своего народа, а не на российских военных самолетах".

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По словам Мэннинга, система здравоохранения Венесуэлы практически разрушена и не может предоставить помощь своим гражданам. "Мы поддерживаем граждан Венесуэлы в трудное время", – заявил Мэннинг. "Кризис в Венесуэле может быть разрешен только путем восстановления правопорядка демократического правительства и уважения основных прав и свобод человека".

Представители Пентагона заявили, что в Венесуэле находятся два российских тяжелых стратегических бомбардировщика - Ту-160, которые могут летать со сверхзвуковой скоростью.

"Голос Америки"
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