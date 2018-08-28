На фоне признаков того, что сирийский режим движется к нападению на Идлиб, последний опорный пункт сирийских повстанцев в стране, военные США следят, не перемещает ли режим в этот район химическое оружие. Об этом, ссылаясь на представителей министерства обороны США, пишет CNN.
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Чиновники говорят, что подтвержденных данных о движении химического оружия пока нет. Однако, режим перебросил некоторые из своих высококвалифицированных и оснащенных элитных пехотных групп в район, расположенный к югу от Идлиба, в дополнение к тысячам сил, уже находящихся в этом регионе.

За последние несколько дней уровень обеспокоенности усилился, так как Россия увеличила активность в социальных сетях, заявив, что США и их союзники готовятся к авиаударам под предлогом использования химического оружия режимом.

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В одном твитте Министерство обороны России заявило, что США, Франция и Великобритания "готовятся" к новым ударам в Сирии. В другом посольство России в США утверждает, что США "создают группу носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке в связи с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб".

В ответ на российские заявления представитель Пентагона Эрик Пахон сказал: "Я могу вам сказать, что российские сообщения о наращивании военного потенциала США на Ближнем Востоке - это не что иное, как пропаганда. Это неправда. В то же время, это не значит, что мы не готовы отвечать, если президент отдаст приказ осуществить такие действия".

"Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями из открытых источников о возможном военном наступлении сирийского режима против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Идлибе, что приведет к разрушительным гуманитарным последствиям", - сказал Пахон.

"Мы также подчеркиваем нашу обеспокоенность по поводу возможности дальнейшего и незаконного использования химического оружия", - добавил он.

Американские военные отметили, что одной из проблем, если говорить о боевых действиях, является то, что Идлиб находится близко к турецкой границе и что боевые самолеты из Сирии, России, Турции и даже США могут столкнуться друг с другом.

Украинская правда
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