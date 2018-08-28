Чиновники говорят, что подтвержденных данных о движении химического оружия пока нет. Однако, режим перебросил некоторые из своих высококвалифицированных и оснащенных элитных пехотных групп в район, расположенный к югу от Идлиба, в дополнение к тысячам сил, уже находящихся в этом регионе.
За последние несколько дней уровень обеспокоенности усилился, так как Россия увеличила активность в социальных сетях, заявив, что США и их союзники готовятся к авиаударам под предлогом использования химического оружия режимом.
В одном твитте Министерство обороны России заявило, что США, Франция и Великобритания "готовятся" к новым ударам в Сирии. В другом посольство России в США утверждает, что США "создают группу носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке в связи с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб".
В ответ на российские заявления представитель Пентагона Эрик Пахон сказал: "Я могу вам сказать, что российские сообщения о наращивании военного потенциала США на Ближнем Востоке - это не что иное, как пропаганда. Это неправда. В то же время, это не значит, что мы не готовы отвечать, если президент отдаст приказ осуществить такие действия".
"Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями из открытых источников о возможном военном наступлении сирийского режима против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Идлибе, что приведет к разрушительным гуманитарным последствиям", - сказал Пахон.
"Мы также подчеркиваем нашу обеспокоенность по поводу возможности дальнейшего и незаконного использования химического оружия", - добавил он.
Американские военные отметили, что одной из проблем, если говорить о боевых действиях, является то, что Идлиб находится близко к турецкой границе и что боевые самолеты из Сирии, России, Турции и даже США могут столкнуться друг с другом.
Президент Эстонии перенесла рабочее место в русскоязычную Нарву (2)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд временно...
Пентагон: США и союзники не стягивают силы для удара по Сирии (3)
На фоне признаков того, что сирийский режим движется к...
Где в Германии много рабочих мест и доступное жилье
В ФРГ немало городов, где из-за экономического бума...
Беспорядки после убийства в Хемнице на востоке Германии. Что о них известно?
Крайне правые активисты второй день не покидают центр...
Роботы-убийцы: скоро во всех армиях или под запретом ООН? (3)
В Женеве проходят переговоры о будущем автономного...
TOP новостей
Сюрпризы нового плана: часть горожан в Литве ждет новый налог (16)
Министерство охраны окружающей среды подготовило план...
Алексей Венедиктов: Литва для Кремля, как шип в пятке – маленькие, но кусачие (124)
"Для тех, кто внимательно следит за внешней политикой...
Официальная статистика: цены в Литве все еще одни из самых низких в Европе (84)
Мы часто слышим отзывы о том, что поездки за границу уже...
Сытая жизнь швейцарского пенсионера: литовцы могут о таком лишь мечтать (10)
Швейцарские пенсионеры приобретают виллы в Португалии,...
В конце лета погода испортится, пойдут дожди (2)
Несмотря на то, что тепло из Литвы не уходит, по словам...