Хакеры получили доступ к сведениям о сотрудниках Минобороны США и, возможно, к секретной информации ведомства. В Пентагоне заявляют, что были взломаны сети их коммерческого поставщика.
Pentagonas
© AFP/Scanpix

Неизвестные получили доступ к некоторым данным министерства обороны США. Об этом Пентагон сообщил в пятницу, 12 октября.

Речь идет о взломе данных, касающихся поездок сотрудников оборонного ведомства - как военных, так и гражданского персонала. Среди похищенных сведений - личные данные и информация о кредитных картах сотрудников Пентагона. Утечка могла затронуть около 30 тысяч работников, в ходе дальнейшего расследования инцидента эта цифра может возрасти.

Агентство AP со ссылкой на неназванного чиновника отмечает, что хакеры могли также получить доступ к секретной информации. По данным агентства, взлом мог произойти еще несколько месяцев назад, но был обнаружен только сейчас. В Пентагоне указали, что утечка данных произошла из-за взлома сетей некоего коммерческого поставщика, не уточнив деталей.

Deutsche Welle
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