По сведениям The Washington Post, США смогли "отрубить" АИИ доступ в интернет в ключевой момент — в день промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября 2018 года. Атака была начата в день выборов в Конгресс и продолжалась несколько дней, пока продолжался подсчет голосов. Таким образом предполагалось исключить возможность проведения кампании, ставящей под сомнение результаты выборов.
Удар лишил АИИ интернета — "они их просто выключили". Блокировка АИИ была настолько успешной, что "тролли" начали жаловаться своим системным администраторам.
Публикация WP основана на словах нескольких американских федеральных чиновников. "Это предупреждение, что действия против США имеют цену", — пишет газета. Операция была не стратегической, а тактической, а ее целью — "продемонстрировать возможности США" и послать прозрачный намек, что правила игры изменились.
Вместе с этим с октября 2018 года США рассылали сообщения с угрозами сотрудникам "Агентства интернет-исследований" и хакерам, сотрудничающим с ГРУ — в электронных письмах и сообщениях в мессенджерах утверждалось, что американцам известны их настоящие имена.
Это первая боевая операция Киберкомандования ВС США, проведенная совместно с самой закрытой американской разведкой АНБ. Операцию вела спецгруппа противодействия российской угрозе. Она была создана в прошлом году по поручению администрации Дональда Трампа из состава служащих Киберкомандования и нацразведки. Ее курировал лично директор АНБ и Киберкомандования генерал-лейтенант Пол Накасоне.
Таможня Нидерландов изъяла 90 тысяч бутылок русской водки "для Ким Чен Ына"
Российская водка была спрятана в контейнере на...
Пастора в ЮАР собираются судить за фейковое воскрешение из мертвых
Несколько бюро похоронных услуг в ЮАР заявляют, что...
Пентагон провел первую кибератаку против России и лишил интернета "фабрику троллей" (12)
Киберкомандование США в ноябре 2018 года провело...
В Эстонии пограничника с 10-летним стажем уволили за российское гражданство (6)
В Эстонии около десяти лет на Нарвском погранпункте...
Суд ЕС запретил маркировку "био" для забитого без наркоза скота (1)
После ритуального убоя, произведенного без...
TOP новостей
Президент Литвы на выборах мэра Вильнюса голосовала за честность и прозрачность
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ей...
В марте малоимущие жители Литвы получат лишь часть продуктов (27)
В марте малоимущие жители Литвы получат лишь часть...
В Литве проходит досрочное голосование на муниципальных выборах (2)
27 февраля в Литве началось досрочное голосование на...
Тупик в деле повышения зарплат учителям и врачам: пугают крахом экономики (10)
В 2018 году протесты учителей, врачей и работников сферы...
СМИ: Янукович мог получать деньги через счет Swedbank в Литве (4)
Часть средств, которые украинские правоохранительные...