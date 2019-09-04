По данным издания, половину денег Пентагон взял из проектов, которые планировалось реализовать за границей, половину - в США. Один из таких проектов - Военная академия в Вест-Пойнте. Помощник заместителя министра обороны Элейн Маккаскер отметила, что строительство может начаться примерно через 135 дней.

Лидер сенатских демократов Чак Шумер назвал этот шаг властей "пощечиной военнослужащим". "Президент пытается узурпировать исключительное "право кошелька" конгресса и отобрать жизненно важные средства у наших военных. Лишение министерства обороны столь необходимых средств является оскорблением для наших военнослужащих, и конгресс будет решительно выступать против выделения новых средств для строительства стены", - заявил он.

По словам собеседников NYT, во вторник, 3 сентября, представители оборонного ведомства начали уведомлять о решении перераспределить ресурсы конгрессменов от регионов, в которых ведутся или планировалось вести затронутые этим решением проекты. Источники газеты отмечают, что речи об отмене проектов не идет - их только откладывают. Дальнейшая реализация "замороженных" проектов Пентагона будет зависеть от того, какие суммы для ведомства утвердит конгресс.

Председатель спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала перераспределение ресурсов "кражей денег". "Отмена военных строительных проектов в стране и за рубежом подорвет нашу национальную безопасность, качество жизни и моральный дух наших войск, что сделает Америку менее безопасной", - цитирует Пелоси The Hill.

По ее словам, это решение нанесет ущерб уже "запланированным, важным проектам, направленным на поддержку военнослужащих на военных объектах в Нью-Йорке, по всей территории США и во всем мире". Конгрессмен Джон Гараменди, член комитета по вооруженным силам, заявил, что каждый строительный проект рассматривался на протяжении нескольких лет, и пообещал министру обороны США Марку Эсперу "неприятный разговор".

В свою очередь, НКО "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) заявила, что обратится в суд с требованием запретить администрации Трампа перераспределять военные средства на строительство пограничной стены. "Мы скоро вернемся в суд, чтобы заблокировать последнюю попытку Трампа совершить набег на военные фонды для его ксенофобской стены", - заявил адвокат ACLU Дрор Ладин.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении закрыть американско-мексиканскую границу в связи с миграционным кризисом и распорядился привлечь несколько тысяч военнослужащих к операции Faithful Patriot ("Верный Патриот") по противодействию нелегальной миграции на пограничных территориях.

Он также просил выделить 5,7 миллиарда долларов в 2019-м финансовом году на возведение стены на границе с Мексикой, через которую шли в США караваны мигрантов, но конгресс утвердил только 1,3 миллиарда. В ответ американский лидер приостанавливал работу правительства на 35 дней - с 22 декабря до 25 января, это стало самым длительным шатдауном в истории США.

Далее Трамп ввел чрезвычайное положение на южной границе, что дало ему право перенаправить на строительство стены 6,5 миллиарда долларов без согласования в дополнение к уже выделенным средствам. Американские сенаторы проголосовали за отмену данного указа, после чего Трамп впервые на посту президента воспользовался правом вето.

По мнению Трампа, стена протяженностью 1162 километра и стоимостью в 18 миллиардов долларов нужна для борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Возведение стены было одним из его предвыборных обещаний. Пока построено 179 километров стены. В 2017 году конгресс выделил на нее 341 миллион долларов, в 2018 году - 1,375 миллиарда, а в конце марта этого года - миллиард долларов.

Кроме того, сообщалось, что Трамп намерен попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов в 2020-м финансовом году. Эта сумма почти в шесть раз превышает средства, которые конгресс соглашался выделять на проект стены ежегодно.

В июле этого года Верховный суд США подтвердил право Трампа использовать 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на сооружение пограничной стены на границе с Мексикой. ВС отменил решение нижестоящего суда, который счел подобную трату средств незаконной. На строительство стены на границе с Мексикой было направлено 1,5 млрд долларов из средств, предназначавшихся для модернизации межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.