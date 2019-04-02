США неоднократно предупреждали Турцию о том, что российская система С-400, которую Анкара намеревается купить, поставит под угрозу безопасность самолета F-35, который производит Lockheed Martin. Анкара, которая является партнером в создании самолета-невидимки, заявляла, что не пойдет на этот шаг.

В Пентагоне также ищут новых производителей деталей для F-35, которые ранее поставляла Анкара.