Представитель Пентагона заявил, что поставки в Турцию истребителя F-35 и его обслуживание прекращены до тех пор, пока Анкара не откажется от российской системы противоракетной обороны.
F-35
© Reuters / Scanpix

США неоднократно предупреждали Турцию о том, что российская система С-400, которую Анкара намеревается купить, поставит под угрозу безопасность самолета F-35, который производит Lockheed Martin. Анкара, которая является партнером в создании самолета-невидимки, заявляла, что не пойдет на этот шаг.

В Пентагоне также ищут новых производителей деталей для F-35, которые ранее поставляла Анкара.

"Голос Америки"
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