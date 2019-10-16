США прекратили информировать Анкару об операциях международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Причиной тому стала военная операция Турции в Сирии, сообщает немецкое издание Spiegel Online, в среду, 16 октября. По его информации, Пентагон еще 9 октября распорядился не предоставлять Анкаре разведданные и информацию об операциях коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. В этот день турецкая армия нанесла первые авиаудары по позициям курдских формирований на севере Сирии.

Минобороны США опасается, что Анкара может использовать информацию для планирования собственной операции против курдов. Собеседники издания в военных кругах называют решение Пентагона "пощечиной" турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Обмен информацией между участниками коалиции является ключевым элементом ее деятельности, отмечает Spiegel Online. Речь идет о данных, ежедневно поступающих с самолетов, спутников и беспилотных аппаратов. В международную коалицию входит свыше 50 государств, но не все их них участвуют в операциях против боевиков ИГ.

Операция "Источник мира" в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.