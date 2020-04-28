Все эти видео в 2007 и 2017 годах без разрешения Пентагона попали в открытый доступ. Их подлинность признали ВМС США.

"Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные", — указано в заявлении Пентагона.

На видео, снятых с военных самолетов, видны летающие объекты. Внешне они не похожи ни на какие известные летательные аппараты.

В 2014-2015 годах пилоты ВМС США неоднократно встречались с загадочными объектами, парящими в небе, писала газета The New York Times. Один из них был в форме "волчка, который двигался против ветра", а другой — в форме "сферы, заключенной в куб", отмечали пилоты.

Также издание в 2017 году опубликовало одно из тех видео, которое разместил на своем сайте Пентагон. На этих кадрах пилоты двух американских истребителей F/A-18 зафиксировали неизвестный объект размером с частный самолет. Видео было записано в августе 2004 года.

Пилоты, которые взлетели с авианосца США USS Nimitz у берегов Сан-Диего, сопровождали неизвестный объект в воздухе. На видеозаписи слышны разговоры военных, которые удивлены тем, что объект летит против ветра, который достигает на такой высоте скорости 120 миль в час (193 км/ч). В конце видео объект начинает вращаться.

Несмотря на заявления американских пилотов о НЛО, президент США Дональд Трамп в июне 2019 года заявил, что не особенно верит в их встречу с неопознанными объектами. "Они видят вещи, немного отличающиеся от прошлого. Так что посмотрим. Мы наблюдаем, и вы узнаете об этом первыми", — добавил он.