США планируют расширить круг покупателей реактивных истребителей F-35, производимых компанией Lockheed Martin Corp. Об этом говорится в заявлении вице-адмирала Матиаса Уинтера, возглавляющего соответствующее подразделение в Пентагоне.
Lockheed Martin F-35
© Reuters / Scanpix

Документ, копия которого оказалась в распоряжении агентства Reuters, адресован Палате представителей.

В заявлении Уинтера говорится, что в число «будущих потенциальных покупателей входят Сингапур, Греция, Румыния, Испания и Польша». Вице-адмирал пояснил, что европейские союзники США укрепляют оборону в связи с растущей угрозой со стороны России.

"Голос Америки"
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