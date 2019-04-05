Документ, копия которого оказалась в распоряжении агентства Reuters, адресован Палате представителей.
В заявлении Уинтера говорится, что в число «будущих потенциальных покупателей входят Сингапур, Греция, Румыния, Испания и Польша». Вице-адмирал пояснил, что европейские союзники США укрепляют оборону в связи с растущей угрозой со стороны России.
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