И.о. министра обороны Патрик Шэнахан в среду заявил, что он собирается перечислить 1 млрд долларов на финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Это будет сделано, даже несмотря на вероятное сопротивление, которое последует со стороны Конгресса.
© Reuters / Scanpix

Законодатель-демократ Адам Смит, председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей, заявил во вторник, что комитет не одобрил предлагаемые изменения в структуре расходов Пентагона. Любое решение, способствующее перечислению денег на реализацию одного из главных проектов Дональда Трампа – расширения строительства стены на границе с Мексикой – послужит для Конгресса поводом к введению ограничительных мер, которые могут затронуть Пентагон в будущем.

Статьи по теме:
В Мексике, рядом с американской границей, убили журналиста
Трамп пожертвовал 100 000 долларов министерству безопасности

Комментируя заявление Адама Смита, Патрик Шэнахан подтвердил, что деньги будут перечислены вне зависимости от возможных последствий.

"Последствия будут. Я понимаю позицию комитетов. Но у меня также имеется законное распоряжение верховного главнокомандующего", – заявил и.о. главы Пентагона, имея в виду распоряжение, полученное им от Дональда Трампа.

Конгрессмены могут попытаться лишить Министерство обороны права на перераспределение бюджетных средств. Именно на возможность таких последствий намекал Смит во время слушаний в Палате представителей.

В руководстве Минобороны настаивают, что ведомство обладает полномочиями для выделения денег на строительство стены.

Во вторник Палата представителей не смогла преодолеть вето, которое президент наложил на ратифицированный Конгрессом закон, отменяющий чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Именно вето Трампа позволило его администрации в феврале выделить деньги на строительство стены в обход законодателей.

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Трамп намерен запросить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены

Президент США Дональд Трамп в понедельник запросит у...

В мире

Папа Римский объяснил, почему не давал целовать себе руки

Католики целуют кольцо на руке Папы Римского, чтобы...

США не отказываются от превентивного ядерного удара

США не желают брать на себя обязательства о...

В Италии столкнулись два пассажирских поезда: пострадали более 50 человек

Не менее 50 человек пострадали в результате...

Режим Мадуро запретил Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет (2)

Правительство Николаса Мадуро в четверг лишило лидера...

Житель Даугавпилса получил пять лет тюрьмы за участие в вооруженном конфликте в Украине (6)

Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса...

TOP новостей

Осталось 9 претендентов в кандидаты на пост президента Литвы (29)

Подписи собирали 13 претендентов в кандидаты на пост...

Vilkiko vairuotoja Olga Vilkiko vairuotoja Olga Vilkiko vairuotoja Olga

Украинка Ольга бросила работу в банке и приехала в Литву работать дальнобойщицей (34)

Найти подходящую работу нелегко – нужно не только...

Патриотические силы просят поддержать закон о признании Компартии Литвы преступной организацией (42)

Главы патриотических организаций обратились к...

Приятные новости: в выходные ожидается хорошая погода

В Литву пришла зона высокого давления. Антициклон,...

Литва отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО (5)

Литва отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО. По этому...