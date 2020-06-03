На фоне продолжающихся уже несколько дней протестов и беспорядков Пентагон перебросил около 1600 военнослужащих в район вблизи столичного округа Колумбия. Они размещены на военных базах неподалеку от Вашингтона, но не в самой столице, сообщил представитель оборонного ведомства США Джонатан Хоффман.
По его словам, военнослужащие перемещены в течение минувших 24 часов из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина) и Форт-Драма (штат Нью-Йорк). Подразделения находятся в состоянии "повышенной боевой готовности", но "не участвуют в оборонной поддержке действий гражданских властей".
Протесты против расизма
Уже более недели в США продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия, во многих городах перерастающие в беспорядки. 2 июня десятки тысяч человек вышли на мирную демонстрацию в Хьюстоне, где вырос афроамериканец Джордж Флойд, погибших в результате удушения белым полицейским. Демонстрации продолжились также в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Чикаго. Даже после наступления комендантского часа люди продолжали протестовать в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Трагедия вызвала волну протестов по всей стране, демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия. Президент США Дональд Трамп пригрозил задействовать армию, если губернаторы не справятся с беспорядками.
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