Байден обвинил ведомство в безответственности, заявив, что оно не предоставляет его команде необходимую для передачи власти информацию.

По словам Байдена, его команда столкнулась с препятствиями, которые чинит политическое руководство. Он отметил, что институты, которые играют критически важную роль в обеспечении безопасности США, при Дональде Трампе очень серьезно пострадали.

Представитель Пентагона заявил, что ведомство ничего не скрывает.

Байден вступит в должность президента 20 января, но Трамп отказывается признать поражение. После выборов, которые состоялись 3 ноября, Байдену некоторое время не представляли секретные отчеты спецслужб. По сложившейся традиции, готовящиеся вступить на должность главы государства получают эти документы.

Когда в ноябре Трамп все же согласился начать процесс передачи власти, Байден похвалил Белый дом за помощь. Но накануне тон его слов поменялся. После встречи с сотрудниками ведомств, работающих в сфере национальной безопасности и внешней политики, он сказал, что его команда столкнулась с препятствиями в министерстве обороны и административно-бюджетном управлении.

"В данный момент мы не получаем всю информацию, которая нам необходима от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. Как мне кажется, это как минимум безответственно", — сказал Байден.

По словам новоизбранного президента США, его команде необходима более четкая картина о ситуации с американскими вооруженными силами в мире. Он отметил, что враги США могут воспользоваться сложившейся неразберихой.

Исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер в ответ сказал, что чиновники работают с высочайшим профессионализмом, чтобы обеспечить переходный процесс.

"Министерство обороны провело 164 интервью для более чем 400 сотрудников и предоставило более 5 тыс. страниц документов. Это больше, чем запрашивала команда Байдена", — сказал он.

Переходный процесс перед вступлением в должность нового президента подразумевает, что уходящая администрация должна передать ему и его команде важную информацию и обязанности, чтобы к 20 января они могли начать работать без промедлений.

Байден также сказал, что ведомства, отвечающие за безопасность страны, были разорены в вопросах укомплектованности кадрами, общих возможностей и морального духа.

"Политические процессы атрофировались или были отодвинуты на второй план", — сказал он и отметил, что это очень огорчало союзников.

Вскоре после президентских выборов президент Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, якобы из-за того, что Эспер был против использования военных для усмирения антирасистских демонстраций.

Трамп затем назначил лояльное себе руководство в Пентагоне, что его оппоненты расценили как попытку устроить хаос перед уходом своей администрации из Белого дома.

Трамп пока не комментировал упреки Байдена.