Пентагон обвинил Москву в переброске истребителей в Ливию. В России это назвали "страшилкой"

В нем утверждается, что военную авиацию отправили в Ливию из России через Сирию, где она якобы была перекрашена, чтобы скрыть российское происхождение.

По мнению американских военных, самолеты были переброшены в Ливию, чтобы оказывать поддержку с воздуха российским наемникам из так называемой "ЧВК Вагнера", которые, по данным американской стороны, воюют в Ливии на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства в Триполи. Россия участие в конфликте последовательно отрицает.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

-----

"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5