Пентагон назвал планируемое наступление Турции в Сирии "неприемлемым"

У Анкары и Вашингтона имеются давние разногласия по Сирии, где США поддерживают Отряды народной самообороны курдских ополченцев в борьбе с боевиками "Исламского государства".

Турция считает отряды террористической организацией и продолжением объявленной вне закона Рабочей партии Курдистана, которая ведет повстанческую деятельность на юго-востоке Турции в течение 34 лет.

Через несколько часов после объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о планируемой операции США предупредили, что любые односторонние военные действия подорвут общую заинтересованность в обеспечении устойчивой безопасности границы между Сирией и Турцией.

"Односторонние военные действия любой стороны в северо-восточной части Сирии, особенно когда поблизости могут находиться американские военнослужащие, вызывают серьезную озабоченность", – заявил представитель Пентагона коммандер Шон Робертсон.

"Мы сочтем любые подобные действия неприемлемыми", – добавил он.

За последние два года Турция уже проводила военные кампании, чтобы вытеснить Отряды народной самообороны с территорий к западу от Евфрата, но никогда не заходила в районы к востоку от этой реки, в частности, чтобы избежать прямой конфронтации с американскими войсками.

Однако, похоже, у Эрдогана заканчивается терпение в том, что касается отношений с Вашингтоном по поводу Сирии, и в частности соглашения о вытеснении Отрядов народной самообороны из города Манбидж к западу от Евфрата.

"Мы начнем операцию по очистке территории к востоку от Евфрата от сепаратистских террористов через несколько дней. Американские солдаты никогда не были нашей целью", – заявил Эрдоган, выступая на форуме оборонной индустри в Анкаре.

"Этот шаг позволит открыть путь к политическому урегулированию и более здоровому сотрудничеству", – добавил он.

Пентагон утверждает, что в Сирии находятся около 2 тысяч американских военнослужащих.

В ноябре США объявили о намерении создать наблюдательные посты на границе между подконтрольным курдам районами на севере Сирии и Турцией, после того как в результате артобстрела с турецкой территории были убиты четыре курдских бойца.