Длительное отсутствие военных конфликтов мирового масштаба является заслугой США, говорится в опубликованной Пентагоном ядерной доктрине.
«В течение первой половины XX века, до начала реализации американскими властями доктрины ядерного сдерживания, от 80 до 100 млн человек погибли во всем мире в результате Первой и Второй мировых войн, в среднем по 30 тыс человек в день», — говорится в тексте.
© Reuters / Scanpix

Отмечается, что США внесли «значительный вклад в сдерживание ядерной и неядерной агрессии».

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что новая ядерная доктрина США допускает повторение событий Хиросимы и Нагасаки.

Gazeta.ru
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