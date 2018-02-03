Пентагон назвал отсутствие мировых войн заслугой США

Длительное отсутствие военных конфликтов мирового масштаба является заслугой США, говорится в опубликованной Пентагоном ядерной доктрине.

«В течение первой половины XX века, до начала реализации американскими властями доктрины ядерного сдерживания, от 80 до 100 млн человек погибли во всем мире в результате Первой и Второй мировых войн, в среднем по 30 тыс человек в день», — говорится в тексте.