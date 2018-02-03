Длительное отсутствие военных конфликтов мирового масштаба является заслугой США, говорится в опубликованной Пентагоном ядерной доктрине.
«В течение первой половины XX века, до начала реализации американскими властями доктрины ядерного сдерживания, от 80 до 100 млн человек погибли во всем мире в результате Первой и Второй мировых войн, в среднем по 30 тыс человек в день», — говорится в тексте.
«В течение первой половины XX века, до начала реализации американскими властями доктрины ядерного сдерживания, от 80 до 100 млн человек погибли во всем мире в результате Первой и Второй мировых войн, в среднем по 30 тыс человек в день», — говорится в тексте.
Отмечается, что США внесли «значительный вклад в сдерживание ядерной и неядерной агрессии».
Ранее российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что новая ядерная доктрина США допускает повторение событий Хиросимы и Нагасаки.
Зарегистрированные (0) Анонимные (12)
Власти Британии заинтересовались источниками дохода россиян из-за сериала (9)
Власти Великобритании заинтересовались доходами...
Производство бумажных денег в мире по-прежнему растет (1)
По данным ЕЦБ, в странах еврозоны к концу 2017 года...
В Италии задержали ранившего шесть иностранцев мужчину
В итальянском городе Мачерата мужчина начал стрелять в...
В Венеции гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов (2)
В Венеции гондольерам пришлось временно приостановить...
TOP новостей
Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (35)
У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...
Общественность ВХА не верит в обвинения Тримакаса (7)
После того, как несколько бывших студенток Вильнюсской...
Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (58)
В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...
Прогноз: любителей зимней погоды ожидают приятные новости
В ближайшее время ожидается резкое похолодание. Уже в...