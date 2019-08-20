Ракета, которую запустили в воскресенья с острова Сан-Николас в Калифорнии, "точно поразила цель после более 500 км полета", сообщила в понедельник пресс-служба Пентагона.

"Данные, собранные в результате этого испытания, и извлеченные уроки дадут Министерству обороны информацию для дальнейшего развития потенциала средней дальности", – говорится в пресс-релизе.

Ранее Соединенные Штаты не могли разрабатывать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного десятки лет назад с Россией.

Вашингтон вышел из этого договора 2 августа, пояснив свое решение тем, что Россия в течение многих лет нарушала условия соглашения.

В Пентагоне подчеркнули, что крылатая ракета была разработана с расчетом на обычный груз, а не ядерное оружие.

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что, если США разработают полностью действующую мобильную ракетную систему наземного базирования, то он хотел бы, чтобы американские обычные ракеты средней дальности наземного базирования были развернуты в Азии.

Выступая перед журналистами в ходе своей первой зарубежной поездки в качестве главы Пентагона, Эспер сказал, что такое оружие имеет важное значение в силу "больших расстояний" в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Настало время освободиться от этого договора и иметь возможность преследовать собственные интересы, и наши союзники по НАТО разделяют эту точку зрения", – отметил он.

Эспер отказался уточнить, где именно в Азии могут быть развернуты ракеты, пока они не готовы, однако выразил надежду, что развертывание может начаться уже через несколько месяцев.

Хотя аналитики в основном фокусировали внимание на том, как отразится выход из ДРСМД на странах, подписавших договор, – России и США, – это изменение также позволяет Вашингтону укрепить свою позицию относительно Китая.

По словам Эспера, 80 процентов ракет в арсенале КНР имеют дальность от 500 до 5 500 км.