Глава Пентагона заявил, что его ведомство не исключает увеличения численности военнослужащих США в Польше. "Польша — союзник НАТО", — подчеркнул Джеймс Мэттис.
© Reuters / Scanpix

США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с польским министром обороны Мариушем Блащаком, состоявшейся в субботу, 28 апреля, в Вашингтоне.

Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что Польша является союзником Америки по НАТО. "Мы размещаем войска в НАТО в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", — заявил Мэттис.

Ракетный комплекс "Патриот"

Подобно странам Балтии, Польша обеспокоена присутствием российских военных у своих границ. В 2017 году Североатлантический альянс в свете обострившихся после российской аннексии Крыма отношений с Москвой разместил четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, в конце марта 2018 года Польша и США заключили контракт на поставкудвух зенитно-ракетных комплексов "Патриот", общая стоимость закупаемых систем составит 3,8 млрд евро. Польша получит их до 2022 года.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Юнкер заявил о необходимости восстановления контактов с РФ (2)

Глава Еврокомиссии заявил о необходимости...

Ким Чен Ын пообещал Южной Корее закрыть ядерный полигон в мае (4)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в пятницу...

Пентагон допускает увеличение военного контингента США в Польше (12)

Глава Пентагона заявил, что его ведомство не исключает...

Спецслужбы США усомнились в обещании Ким Чен Ына закрыть ядерный полигон (3)

Ядерный полигон Пунгери в Северной Корее, который лидер...

Меркель удовлетворена единодушием с США по поводу России (41)

Президент США по итогам переговоров с Ангелой Меркель...

TOP новостей

Жалобы на кафе в "Акрополисе": сначала заплати, потом эвакуируйся (34)

В пятницу вечером из ТЦ " Акрополис " в Вильнюсе из-за...

Витаутас Ландсбергис: бьют нас и Грибаускайте (265)

В субботу состоялось заседание совета оппозиционного...

Часть вильнюсских школ начнут учебный год обновленными (13)

Часть вильнюсских школ предстоящий учебный год смогут...

Рейд в Вильнюсе: полицейским пришлось догонять вооруженного беглеца (5)

Дорожные полицейские, традиционно проаодящие рейды в...

Для участников Праздника песни – бесплатный проезд на общественном транспорте (13)

Приближается посвященный столетию восстановления...