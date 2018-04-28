США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с польским министром обороны Мариушем Блащаком, состоявшейся в субботу, 28 апреля, в Вашингтоне.
Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что Польша является союзником Америки по НАТО. "Мы размещаем войска в НАТО в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", — заявил Мэттис.
Ракетный комплекс "Патриот"
Подобно странам Балтии, Польша обеспокоена присутствием российских военных у своих границ. В 2017 году Североатлантический альянс в свете обострившихся после российской аннексии Крыма отношений с Москвой разместил четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.
Кроме того, в конце марта 2018 года Польша и США заключили контракт на поставкудвух зенитно-ракетных комплексов "Патриот", общая стоимость закупаемых систем составит 3,8 млрд евро. Польша получит их до 2022 года.
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