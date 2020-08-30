Россия "активно предпринимает ряд мер, направленных на подрыв президентских выборов" в США и на обеспечение такого их результата, который, "по оценке Кремля, наилучшим образом отвечает его интересам". Такое мнение высказали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) и председатель спецкомитета нижней палаты по разведке Адам Шифф (демократ, также представляющий Калифорнию). Полный текст их заявления опубликован в субботу, 29 августа, на сайте спикера.

Документ обнародован в связи с решением Управления директора Национальной разведки США (ODNI) отказаться от брифингов для членов Конгресса, включая комитеты по разведке обеих палат, по вопросу об "иностранных усилиях по вмешательству" в выборы. По словам авторов заявления, подобные брифинги планировались на середину сентября и были отменены. "Это является шокирующим отказом от законной обязанности держать Конгресс в курсе происходящего и предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать нашу демократию", - полагают Пелоси и Шифф. Они высказали мнение, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимают "политизированные усилия" для сокрытия от законодателей и американского народа информации, связанной с голосованием, причем происходит это в тот момент, когда "требуется большая прозрачность и подотчетность".

Пелоси и Шифф обвинили Трампа в продвижении "ложного нарратива"

Спикер и председатель спецкомитета уверены, что сам действующий глава государства, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава Управления директора Национальной разведки США (ODNI) Джон Рэтклифф пытаются продвигать "ложный нарратив" о якобы равной заинтересованности ряда стран в исходе американских выборов. В то же время цели и действия России, КНР и Ирана на этом направлении "не одинаковы", а РФ еще и "активно предпринимает ряд мер" для подрыва непредвзятости голосования, полагают Пелоси и Шифф. При этом они, однако, не указывают, в чем заключаются эти возможные усилия Кремля и не приводят никаких доказательств, которые могли бы подтвердить их подобные оценки.

Ранее Дональд Трамп объяснял отказ от брифингов ODNI возможностью утечек секретной информацией.

На съезде республиканцев глава Белого дома официально согласился вновь баллотироваться на пост президента США. Его главным соперником станет демократ Джо Байден. Выборы американского президента пройдут 3 ноября.