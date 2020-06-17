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Миллионы пекинцев снова живут в условиях карантинных ограничений. В среду в городе заболел Covid-19 еще 31 человек, а за последние семь дней - 137.
Пекин закрыт на карантин, власти пытаются предотвратить вторую волну Covid-19
© AFP / Scanpix

До этого китайская столица прожила 57 дней без единого случая местного заражения. Вирус выявлялся только у приезжих.

Считается, что источником новой вспышки стал огромный оптовый рынок "Синьфади", через который поступает около 80% потребляемых в 21-миллионном городе мяса и овощей.

27 микрорайонов Пекина объявлены зонами среднего риска, а один - квартал Хуасян рядом с рынком - зоной высокого риска.

Город в целом находится в "чрезвычайном режиме второй степени" из трех возможных.

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Какие ограничения введены?

Жителям 28 микрорайонов запрещено уезжать из Пекина. Остальные горожане могут это делать, но предварительно сдав тест на коронавирус.

При этом пройти его сложно: в трех лабораториях Би-би-си сообщили, что запись закрыта до июля. Перед другими лабораториями стоят очереди.

К настоящему времени отменено 1255 авиарейсов из Пекина и в Пекин. Железнодорожное сообщение ограничено до 9 июля.

Снова закрыты школы, плавательные бассейны и фитнес-клубы, отменены спортивные соревнования.

Дороги открыты, предприятия и компании работают в обычном режиме.

"Рестораны, спорт, переполненные поезда - мы купались в удовольствиях нормальной жизни. И вот на тебе!" - пишет корреспондент Би-би-си в Пекине Стивен Макдоннелл.

Власти вводят ограничения выборочно, и ситуация в разных частях города, по словам нашего корреспондента, сильно разнится. Другое важное отличие от февраля нынешнего года - бизнес, правительственные учреждения и производство не закрываются.

"Возможно, поэтому все уверены, что ситуацию удастся взять под контроль и не допустить полномасштабной второй волны", - сообщает Стивен Макдоннелл.

Откуда все пошло?

После того, как появились первые заболевшие, вирус был обнаружен на разделочных досках для лосося на рынке "Синьфади".

Рынок закрыли, и власти Пекина заявили, что людям, имевшим отношение к вспышке на рынке, запрещено покидать город, независимо от того, где они живут.

Пока неизвестно, относится ли это к работникам рынка или ко всем, кто в последнее время приходил на рынок. Его посещали несколько десятков тысяч человек в день.

Управляющий рынком и несколько местных начальников уволены.

Представитель пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн, выступая по местному телевидению, сказал, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как туда попал вирус, сложно.

Что происходит по всему Китаю?

В целом Китай успешно сбил волну эпидемии.

В начале марта там было около 80 тысяч заболевших Covid-19, а за последние три месяца коронавирусом заразилось лишь 3200 человек.

Во вторник, например, во всем Китае было 32 новых заболевших, из них 27 в Пекине.

Власти Шанхая ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из столицы.

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