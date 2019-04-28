Пекин выступил в защиту Huawei в связи со скандалом в Британии

Разведывательные службы США, Австралии и Новой Зеландии заявили, что применение технологий китайской компании Huawei поставит под угрозу государственную безопасность в Британии.

Однако в воскресном издании газеты Sunday Telegraph публикуется статья посла КНР в Лондоне Лю Сяомина, который призывает правительство Британии противостоять давлению со стороны третьих государств.

"Британия должна принять независимое решение о том, позволить ли китайской компании Huawei принять участие в создании сетей 5G", - пишет китайский посол.

По его словам, риск в сфере безопасности следует воспринимать со всей серьезностью, однако он настаивает, что эта компания всегда соблюдала все требования к безопасности.

На прошлой неделе газета Daily Telegraph сообщала, что британское правительство согласилось предоставить компании Huawei ограниченный доступ к проекту создания мобильных сетей пятого поколения.

Газета также отмечала, что различные министры в правительстве высказывали возражения против такого плана.

Однако китайский посол в своей статье пишет: "Страны, обладающие глобальным влиянием, например, Британия, принимают решения в независимом порядке и в соответствии со своими национальными интересами".

"Когда речь идет о создании новых сетей 5G, Британия имеет возможность сопротивляться давлению, избежать задержек и принять правильное решение в независимом порядке, основанное на национальных интересах и в соответствии с потребностями в долгосрочном развитии", - продолжает Лю Сяомин.

Тем временем сэр Марк Седвилл, секретарь кабинета министров, в прошлом видный дипломат, потребовал от министров содействия ведущемуся сейчас под его началом расследованию обстоятельств утечки информации о заседании Национального совета безопасности, на котором обсуждалось участие китайской компании Huawei в создании сетей нового поколения.

В центре расследования - пять министров, которые, как сообщалось, возражали против приглашения китайской компании. Это министр внутренних дел Саджид Джавид, министр иностранных дел Джереми Хант, министр обороны Гэвин Уильямсон, министр международного развития Пенни Мордонт и министр внешней торговли Лиам Фокс.

Однако все эти пять членов кабинета либо публично опровергли сообщения о своей причастности к утечке информации, либо сообщили через своих помощников о том, что не несут за неё ответственности.