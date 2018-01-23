Пекин и Сеул раскритиковали США за протекционистские тарифы на импорт

Представитель Белого дома заявил, что администрация будет всегда защищать американских рабочих, фермеров и предпринимателей.
Однако КНР и Южная Корея, основные экспортеры этой техники, выступили с критикой этого решения. Ранее представители США заявляли, что последует принятие и других протекционистских мер в сфере внешней торговли.
Президент Трамп говорил о подобных действиях с самого начала своего пребывания в Белом доме. В своей инаугурационной речи год назад он обещал принять меры в отношении тех стран, которые "крадут нашу продукцию, наши компании, и уничтожают рабочие места".
Нынешние меры рассматриваются в качестве самых существенных инициатив американского президента в сфере внешней торговли после его решения о выходе из Транстихоокеанского соглашения о партнерстве и объявленного намерения пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
Что стоит за введением новых ввозных пошлин?
Новые жесткие меры были одобрены президентом Трампом после того, как комиссия по внешней торговле США пришла к выводу, что дешевые импортные товары наносят ущерб местным американским производителям.
Новые меры предусматривают введение более низких тарифов на солнечные панели, чем этого хотели американские производители, однако сборы на стиральные машины и запасные части к ним оказались выше ожидавшихся - в некоторых случаях они составят до 50% от стоимости.
Как будут действовать новые тарифы?
Первые 1,2 млн крупноразмерных стиральных машин, ввезенных в течение первого года, будут облагаться пошлинами в размере 20%, дальнейшие поставки - тарифом в 50%.
К третьему году действия этой программы пошлины будут снижены до 16% и 40% соответственно.
Ввозные пошлины, которыми будут облагаться импортные солнечные панели и батареи, составят в первом году 30%, а к четвертому году они будут снижены до 15%, хотя каждый год разрешается бестарифный импорт панелей общей мощностью 2,5 ГВт.
Как отреагировали в США?
Американский производитель бытовой техники компания Whirlpool, которая в течение многих лет добивалась введения протекционистских ввозных пошлин против импорта из Южной Кореи и Мексики, приветствовала объявленные меры.
"Это известие завершает почти десятилетие судебных тяжб и приведет к появлению новых рабочих мест в штатах Огайо, Кентукки, Южная Каролина и Теннесси", - заявил глава компании Джефф Феттиг.
Котировки акций Whirlpool возросли на 2,5% сразу после объявления, и за этим немедленно последовало заявление компании о том, что она открывает 200 дополнительных рабочих мест. Акции американских производителей солнечных панелей также поднялись в цене.
Какова реакция в Китае и Южной Корее?
Китай и Южная Корея выступили с резким осуждением американских протекционистских мер.
Сеул заявил, что обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), и назвал новые пошлины чрезмерными и достойными сожаления. Многие южнокорейские компании, в том числе Samsung и LG, выступают в качестве конкурентов американских производителей бытовой техники, особенно стиральных машин.
Компания Samsung назвала тарифы налогом на каждого потребителя, желающего приобрести стиральную машину.
Тем временем Китай, который является крупнейшим в мире производителем солнечных панелей, заявил, что новые американские меры нанесут ущерб всей мировой торговле.
КНР - крупнейший торговый партнер США. Представитель китайского министерства внешней торговли Ван Хецзюнь заявил, что Пекин крайне недоволен американской политикой.
Он сказал, что, совместно с другими партерами в рамках ВТО, Китай намерен решительно защищать свои законные интересы.
По его словам, американские протекционистские меры не только вызывают беспокойство среди многих торговых партнеров США, но сталкиваются с серьезными возражениями со стороны многих местных органов власти и производителей в самих США.
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