"Во многих румынских средствах массовой информации еще до Объединяющего собора рассказывали, что якобы будет сплошная украинизация церкви, а наша область, как известно, многонациональная. Таким образом пугали румыноязычное население Буковины, что якобы сейчас украинцы придут и заберут вашу речь, ваши традиции и др. Но это неправда. Наша церковь открыта абсолютно для всех, независимо от того, кто на каком языке разговаривает или на каком языке хочет совершать богослужения", - сказал архиепископ Буковинский и Хотинский Герман.
Церковник привел пример одной из первых буковинских общин, которая решила перейти из Московского патриархата в ПЦУ и которой оставили церковнославянский язык богослужения.
"Вот, например, приход села Шишковцы Кицманского района. После перехода в единую украинскую церковь люди попросили оставить церковнославянский язык в богослужении. Они к нему привыкли, то почему мы должны быть против? Спросили у Блаженнейшего митрополита Епифания, он также поддержал это решение, я благословил, и оставили там церковнославянский язык. Так же и с румыноязычными селами нашей области. Если люди захотят, то оставят румынский язык богослужения, если захотят - перейдут на украинский. Ничто не должно быть препятствием для объединения", - добавил архиепископ.
5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. Позже был обнародован полный текст документа.
6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
7 января томос был представлен в Софийском соборе в Киеве.
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