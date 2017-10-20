Три депутата-социалиста из Европарламента в рубрике обсуждений Le Monde заявляют о том, что в Европе необходимо полностью запретить новый класс инсектицидов неоникотиноиды и реорганизовать сектор пчеловодства, создавая благоприятные условия для подготовки профессионалов по таким специальностям, как пчеловодство и апиология.
© DELFI / Domantas Pipas

В докладе Еврокомиссии, опубликованном 10 октября, сказано, что "если пестициды используются в соответствии с разрешенными правилами применения, то они не наносят никакого ощутимого вреда здоровью человека и животных и не оказывают никакого неприемлемого воздействия на окружающую среду".

Тем не менее, возникла неотложная проблема! — пишут депутаты. Первыми жертвами пестицидов, в частности, таких инсектицидов, как неоникотиноиды, стали пчелы, которым грозит исчезновение в Европе. В некоторых ульях в Европе показатель смертности достиг 80%.

Тревожное уменьшение популяций опылителей в конце концов побудило Еврокомиссию издать в 2013 году указ о двухлетнем моратории на три неоникотиноида (инсектициды, действующие на нервную систему пчел) и предложить в июне ввести запрет: на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд, говорится в статье.

Вместо того чтобы прибегать к уверткам с пестицидами, как это происходит сейчас, французское правительство лучше бы выступило посредником в Брюсселе, с тем чтобы добиться полного запрета на использование неоникотиноидов в Европе, считают депутаты.

Необходимо создать европейскую стратегию, которая позволит истреблять отдельных вредителей, бактерии, микрогрибки и паразитов, не прибегая к массовому использованию пестицидов. Это делается посредством выделения дополнительных средств на исследование вероятных причин исчезновения пчел и возможностей развития более устойчивых популяций, предлагают авторы статьи.

Кроме того, важно структурировать сектор пчеловодства, создавая благоприятные условия для специалистов в области пчеловодства и апиологии, в частности, с помощью профессионального обучения с вручением диплома. Это делается путем разъяснительной политики среди участников аграрного рынка о важнейшей роли пчел и о разработке мер предосторожности, отмечают депутаты.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Открылся Экспертный центр контрразведки НАТО в Кракове

Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич...

Первые после Каталонии. Что нужно знать о референдумах в Италии

22 октября Венеция и Ломбардия на севере Италии проводят...

Пчелы в Европе находятся под угрозой исчезновения (1)

Три депутата-социалиста из Европарламента в рубрике...

Bellingcat не сомневается в причастности России к крушению MH17 (12)

После публикации снимка "Бука" в Макеевке "не может быть...

Телеканал RT отказался признать себя иностранным агентом в США (8)

Телеканал RT не выполнил требования властей США...

TOP новостей

Как выглядит Игналинская атомная станция сейчас? (19)

После того как в 2009 г. в Литве остановили второй блок...

Биржа труда оплачивает курсы, но работу приходится искать самостоятельно (2)

Литовская биржа труда, основное назначение которой –...

Опрос: за кого готовы голосовать на президентских выборах жители Литвы? (2)

На предстоящих через полтора года президентских...

Председатель Торговой палаты: в Литву может прийти польский коммерческий банк

В Литве может обосноваться польский коммерческий банк...

Посол Литвы рассказал о рельсовых боях с Латвией, газовом рае и школах нацменьшинств (5)

Латвия и Литва не построили общих атомной станции и...