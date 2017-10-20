В докладе Еврокомиссии, опубликованном 10 октября, сказано, что "если пестициды используются в соответствии с разрешенными правилами применения, то они не наносят никакого ощутимого вреда здоровью человека и животных и не оказывают никакого неприемлемого воздействия на окружающую среду".
Тем не менее, возникла неотложная проблема! — пишут депутаты. Первыми жертвами пестицидов, в частности, таких инсектицидов, как неоникотиноиды, стали пчелы, которым грозит исчезновение в Европе. В некоторых ульях в Европе показатель смертности достиг 80%.
Тревожное уменьшение популяций опылителей в конце концов побудило Еврокомиссию издать в 2013 году указ о двухлетнем моратории на три неоникотиноида (инсектициды, действующие на нервную систему пчел) и предложить в июне ввести запрет: на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд, говорится в статье.
Вместо того чтобы прибегать к уверткам с пестицидами, как это происходит сейчас, французское правительство лучше бы выступило посредником в Брюсселе, с тем чтобы добиться полного запрета на использование неоникотиноидов в Европе, считают депутаты.
Необходимо создать европейскую стратегию, которая позволит истреблять отдельных вредителей, бактерии, микрогрибки и паразитов, не прибегая к массовому использованию пестицидов. Это делается посредством выделения дополнительных средств на исследование вероятных причин исчезновения пчел и возможностей развития более устойчивых популяций, предлагают авторы статьи.
Кроме того, важно структурировать сектор пчеловодства, создавая благоприятные условия для специалистов в области пчеловодства и апиологии, в частности, с помощью профессионального обучения с вручением диплома. Это делается путем разъяснительной политики среди участников аграрного рынка о важнейшей роли пчел и о разработке мер предосторожности, отмечают депутаты.
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