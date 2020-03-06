Руководитель отдела маркетинга группы BMA Синдия Фриденберга пояснила, что изменения на данный момент касаются только производства собственных продуктов. "Канал ПБК продолжит свою работу и предложит зрителям разнообразную программу. Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работу журналистов. Программа "Латвийское Время" выходила в эфир ПБК с 2004 года. Служба новостей — это профессиональная команда из 33-х человек. Им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес зрителей к событиям в стране, где живут они и их дети. Мы хотим поблагодарить сотрудников службы новостей за их профессионализм, лояльность и поддержку в течение этих 16 лет".

Юлия Пирогова, директор службы новостей ПБК, подчеркнула, что за все годы работы в адрес программы "Латвийское время" не было ни одной претензии по поводу содержания и распространения информации, которая могла бы привести к остановке работы телеканала. "Более того, служба новостей ПБК все эти годы отличалась демонстрацией многообразия мнений в политических и социальных темах. К сожалению, изучив варианты, приходится признать, что продолжать производство локального контента в сложившихся условиях невозможно. Поэтому сейчас нам остается только максимально достойно доработать оставшиеся недели и поблагодарить коллег, которые были и являются частью этой команды, коллег всего холдинга и, главное, наших зрителей", — сказала она.

Передача "Латвийское время" — самая популярная среди русскоязычных жителей Латвии информационная программа. В 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 96 000 зрителей. Холдинг ВМА является крупным работодателем и налогоплательщиком Латвии. В 2019 году он заплатил в государственную казну Латвии более 3,8 миллиона евро в виде налогов.