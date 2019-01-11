Такое решение вынес суд в Париже, сообщает корреспондент радиостанции Rfi в четверг, 10 января. При этом Павленский должен выйти на свободу в ближайшее время, так как отбыл большую часть срока в предварительном заключении.
Его бывшая соратница Оксана Шалыгина получила два года тюрьмы, в том числе 16 месяцев условно, и также не будет отбывать срок в тюрьме. Осужденные должны будут выплатить штраф, в течение пяти лет им будет запрещено ношение оружия. Ранее Банк Франции требовал возмещения материальных убытков в размере более 18 600 евро, моральной компенсации размером 5000 евро и 1000 евро за расходы на услуги адвоката.
В начале заседания cудебная переводчица отказалась переводить заявление Павленского, так как тот не соблюдал правила поведения в суде. В результате заседание отложили на несколько часов, пока не приехал новый переводчик. Павленский пригласил в суд слепого свидетеля, который говорил о "символике огня" и "поэтическом, а не провокационном измерении акции художника", пишет Rfi.
В мае 2017 года Павленский и Шалыгина получили политическое убежище во Франции. Художник утверждал, что в России ему грозят 10 лет лагерей по сфабрикованному делу о "насильственных действиях сексуального характера". Спустя полгода Павленский и Шалыгина были задержаны полицией после поджога фасада одного из филиалов Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Как сообщила в Twitter активистка Сара Константен, Павленский провел акцию с целью "разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции".
Лукашенко: Москва может потерять "единственного союзника" на западном направлении (17)
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что...
Павленского осудили на три года за поджог Банка Франции (15)
Российский художник-акционист Петр Павленский...
Встреча Трампа с лидерами Конгресса по вопросу о шатдауне завершилась безрезультатно (3)
Как сообщили журналистам спикер Палаты представителей...
Астролог спрогнозировал судьбу Крыма: разгорится "война креста и полумесяца" (23)
Россия с 2025 года начнет рассыпаться на округи и области,...
В центре Лондона украинцы провели акцию против агрессии РФ (33)
Украинские активисты, живущие в Британии, вечером 9...
TOP новостей
Суд: Литва должна признавать однополые браки, заключенные за границей Департамент согласен - белорус получит вид на жительство (1)
В пятницу Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что...
Политики Литвы придумали новый способ запрета курения на балконах (16)
Депутаты литовского парламента представят...
Налоговая инспекция Литвы сообщает об ошибке и просит проверить данные (4)
Некоторые налогоплательщики в Литве с опозданием...
Перед прощанием с директором главы Департамента тюрем устроили пир в роскошной усадьбе (20)
11 января выяснилось, что с поста уходит директор...
Индийцы не отступают: обещают создать в Рокишкисе тысячи рабочих мест (39)
Осенью индийские компании сообщили о крупных...