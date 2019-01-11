Российский художник-акционист Петр Павленский приговорен к трем годам заключения, в том числе двум годам условно, по делу о поджоге дверей Банка Франции в октябре 2017 года.
Piotras Pavlenskis su žmona Oksana
© AFP / Scanpix

Такое решение вынес суд в Париже, сообщает корреспондент радиостанции Rfi в четверг, 10 января. При этом Павленский должен выйти на свободу в ближайшее время, так как отбыл большую часть срока в предварительном заключении.

Его бывшая соратница Оксана Шалыгина получила два года тюрьмы, в том числе 16 месяцев условно, и также не будет отбывать срок в тюрьме. Осужденные должны будут выплатить штраф, в течение пяти лет им будет запрещено ношение оружия. Ранее Банк Франции требовал возмещения материальных убытков в размере более 18 600 евро, моральной компенсации размером 5000 евро и 1000 евро за расходы на услуги адвоката.

Статьи по теме:
Поджигателя ФСБ и Банка Франции Павленского выпустили из тюрьмы. До суда  (9)
Павленский и его спутница взяты во Франции под стражу до суда  (14)

В начале заседания cудебная переводчица отказалась переводить заявление Павленского, так как тот не соблюдал правила поведения в суде. В результате заседание отложили на несколько часов, пока не приехал новый переводчик. Павленский пригласил в суд слепого свидетеля, который говорил о "символике огня" и "поэтическом, а не провокационном измерении акции художника", пишет Rfi.

В мае 2017 года Павленский и Шалыгина получили политическое убежище во Франции. Художник утверждал, что в России ему грозят 10 лет лагерей по сфабрикованному делу о "насильственных действиях сексуального характера". Спустя полгода Павленский и Шалыгина были задержаны полицией после поджога фасада одного из филиалов Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Как сообщила в Twitter активистка Сара Константен, Павленский провел акцию с целью "разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции".

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Поджегшего французский ЦБ Павленского освободили из-под стражи (24)

Суд в Париже санкционировал снятие ареста с...

В Париже задержали Петра Павленского за поджог Банка Франции (36)

Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка...

Павленский получил политическое убежище во Франции (32)

Известный своими громкими политическими акциями...

Художник Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании (58)

Художник Петр Павленский уехал из России во Францию...

Защита художника Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на приговор по делу о поджоге двери ФСБ (15)

Защита российского художника Петра Павленского подала...

Суд оставил в силе штраф Павленскому за поджог двери ФСБ (10)

Московский городской суд отклонил жалобу адвокатов...

В мире

Лукашенко: Москва может потерять "единственного союзника" на западном направлении (17)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что...

Павленского осудили на три года за поджог Банка Франции (15)

Российский художник-акционист Петр Павленский...

Встреча Трампа с лидерами Конгресса по вопросу о шатдауне завершилась безрезультатно (3)

Как сообщили журналистам спикер Палаты представителей...

Астролог спрогнозировал судьбу Крыма: разгорится "война креста и полумесяца" (23)

Россия с 2025 года начнет рассыпаться на округи и области,...

В центре Лондона украинцы провели акцию против агрессии РФ (33)

Украинские активисты, живущие в Британии, вечером 9...

TOP новостей

Суд: Литва должна признавать однополые браки, заключенные за границей Департамент согласен - белорус получит вид на жительство (1)

В пятницу Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что...

Политики Литвы придумали новый способ запрета курения на балконах (16)

Депутаты литовского парламента представят...

Налоговая инспекция Литвы сообщает об ошибке и просит проверить данные (4)

Некоторые налогоплательщики в Литве с опозданием...

Перед прощанием с директором главы Департамента тюрем устроили пир в роскошной усадьбе (20)

11 января выяснилось, что с поста уходит директор...

Индийцы не отступают: обещают создать в Рокишкисе тысячи рабочих мест (39)

Осенью индийские компании сообщили о крупных...