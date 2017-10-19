Конкретно Павленскому и Шалыгиной, которые имеют статус политических беженцев во Франции, вменяется в вину "разрушение чужого имущества опасным для людей способом", сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в органах юстиции.

По словам адвоката Доминик Берёте-Минков, ее подзащитный начал голодовку в знак протеста против отсутствия "общественных дебатов" перед судьей.

Ранее 33-летний художник прошел обследование в психиатрическом стационаре полицейской префектуры. Он был задержан в ночь на 16 октября на площади Бастилии в Париже, где он поджег фасад Банка Франции. Как сообщила в Twitter активистка Сара Константен, Павленский провел акцию с целью "разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции".

Перформансы Павленского

Петр Павленский получил известность своими неоднозначными акциями протеста против нарушения политических свобод в России. Он, в частности, зашивал себе губы, заворачивался в колючую проволоку, отрезал себе часть уха и однажды прибил гвоздем мошонку к Красной площади.

В ноябре 2015 года Павленский в рамках акции "Угроза" поджег дверь здания ФСБ России в Москве, после чего добровольно сдался полиции. Его обвинили в повреждении памятника культурного наследия, а именно здания ФСБ, и приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.

В начале мая 2017 года Павленский и его спутница Оксана Шалыгина получили политическое убежище во Франции. Художник утверждал, что в России ему грозят 10 лет лагерей по сфабрикованному делу о "насильственных действиях сексуального характера".