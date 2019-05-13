Об этом Филарет заявил в комментарии "ТСН", который был обнародован вечером в воскресенье, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Филарета, из-за крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась".

"Из-за того, что нет общения – а оно должно быть. ... Сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую церковь", - заявил он.

Филарет также заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует.

"Он (Киевский патриархат – ред.) есть, его не нужно возвращать, он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат, есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", - заявил Филарет.

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, патриарх заявил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

Предстоятель Праволславной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний допускает, что православные восточного и западного обрядов в будущем могут объединиться в одну церковь.

Об этом митрополит Епифаний рассказал в интервью на телеканале Эспрессо.

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - заявил Епифаний.

"На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться к этому единству. В будущем все православные должны объединиться в единой Церкви", - подчеркнул глава ПЦУ.

15 декабря 2018 г. украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

5 января 2019 г. в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.

В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.

На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифания и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.

В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.