В интернете распространилась видеозапись, на которой пастор Альф Лукау, глядя на открытый гроб, в котором лежит человек, громко восклицает: "Восстань!", - и "усопший" вдруг поднимается.
Бюро похоронных услуг говорят, что их ввели в заблуждение, иначе бы они в этой церемонии не принимали участия.
Процедура "воскрешения" произошла у входа в церковь пастора Лукау неподалеку от Йоханнесбурга. Одни пользователи соцсетей смеются над пастором, другие его осуждают.
"Чудес на бывает", - заявил в интервью государственному телеканалу представитель Комиссии поддержки и защиты прав культурных, религиозных и языковых общин. - Их придумывают в попытке заполучить деньги от людей в безвыходном положении".
Гроб и катафалк
Три бюро похоронных услуг заявили, что обращаются в суд для защиты своей репутации, так как пастор арендовал их катафалк, гроб и прочие необходимые для похорон аксессуары.
Церковь пастора Лукау Alleluia Ministries International не ответила на запрос Би-би-си объяснить это событие.
Но, как пишет газета Sowetan, церковь теперь отрицает, что человек был воскрешен, и утверждает, что "покойник уже был жив", когда его привезли к храму.
Как пишет газета, церковь заявляет, что пастор Лукау "лишь завершил чудо, начатое Господом".
Корреспондент Би-би-си Милтон Нкоси говорит, что в результате этого инцидента в ЮАР разгорелись дебаты о фейковых священнослужителях. Основные церкви осудили действия пастора.
Это не первый скандал в ЮАР, в котором были замешаны местные священнослужители.
В 2018 году местный пастор был признан виновным в нанесении телесных повреждений своим прихожанам, так как он опрыскивал их бытовым инсектицидом, утверждая, что таким образом он может вылечить людей от рака и СПИДа.
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