Издание Augsburger Allgemeine передавало, что в результате аварии пострадали десять человек, двое из которых получили тяжелые травмы. На место происшествия прибыли полицейские и множество машин скорой помощи.
Focus также уточняет, что поезда столкнулись на железной дороге между городами Ингольштадт и Аугсбург вблизи станции Айхах. В железнодорожных службах подробности инцидента приводить отказываются, подчеркивая лишь, что "ситуация серьезная".
О причинах инцидента к настоящему моменту ничего неизвестно. В операции на месте столкновения принимают участие 150 спасателей. В социальных сетях между тем начали появляться первые фотографии с места происшествия.
Erste Bilder erreichen die @BR24-Redaktion vom Zugunglück in #Aichach. Mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen. pic.twitter.com/p12Ky02SCy
— BR24 (@BR24) May 7, 2018
Bellingcat назвала имена российских военных, причастных к обстрелу мирных жителей в Мариуполе (8)
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat...
В Сирии разбился российский вертолет Ка-52: оба летчика погибли (51)
В Сирии потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52...
Пассажирский и товарный поезда столкнулись в Германии
В понедельник поздно вечером в немецком городе Айхах в...
В Киеве не ждут эскалации конфликта в Донбассе после инаугурации Путина (17)
Начало нового шестилетнего президентского срока...
Россия выплатит живущим в Латвии ветеранам по 133 евро (6)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент...
TOP новостей
Мусор в Вильнюсе планируют вывезти в течение недели (29)
Мусор, накопившийся в столице после того как в силу...
ДГБ Литвы: Дапкус занимался шантажом в пользу MG Baltic (4)
Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) в письме к...
Моцкус: в MG Baltic целятся те, кто хочет править "методами исчезнувших укладов" (3)
Президент концерна MG Baltic Дарюс Моцкус говорит, что его...
Решение суда прежнее: ретрансляцию "РТР-Планета" в Литве временно запретить (81)
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) оставил в...
Бюрократизм под запретом: жители могут требовать возмещения ущерба (3)
В соответствии с порядком, который вступил в силу со 2...