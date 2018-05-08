Пассажирский и товарный поезда столкнулись в Германии

Издание Augsburger Allgemeine передавало, что в результате аварии пострадали десять человек, двое из которых получили тяжелые травмы. На место происшествия прибыли полицейские и множество машин скорой помощи.

Focus также уточняет, что поезда столкнулись на железной дороге между городами Ингольштадт и Аугсбург вблизи станции Айхах. В железнодорожных службах подробности инцидента приводить отказываются, подчеркивая лишь, что "ситуация серьезная".

О причинах инцидента к настоящему моменту ничего неизвестно. В операции на месте столкновения принимают участие 150 спасателей. В социальных сетях между тем начали появляться первые фотографии с места происшествия.