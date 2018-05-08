Пассажирский и товарный поезда столкнулись в Германии

В понедельник поздно вечером в немецком городе Айхах в Баварии произошло столкновение товарного и пассажирского поездов, сообщает местное издание Focus со ссылкой на заявление полиции. Погибли пассажирка и машинист, еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести.
© AFP / Scanpix

Издание Augsburger Allgemeine передавало, что в результате аварии пострадали десять человек, двое из которых получили тяжелые травмы. На место происшествия прибыли полицейские и множество машин скорой помощи.

Focus также уточняет, что поезда столкнулись на железной дороге между городами Ингольштадт и Аугсбург вблизи станции Айхах. В железнодорожных службах подробности инцидента приводить отказываются, подчеркивая лишь, что "ситуация серьезная".

О причинах инцидента к настоящему моменту ничего неизвестно. В операции на месте столкновения принимают участие 150 спасателей. В социальных сетях между тем начали появляться первые фотографии с места происшествия.

NEWSru.com
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