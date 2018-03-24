Самолет авиакомпании Qantas осуществляет первый беспосадочный перелет из Перта в Лондон. Полет продлится около 17 часов, лайнер должен приземлиться в столице Великобритании рано утром в воскресенье. Сервис Flightradar24 отслеживает полет в реальном времени. Сайт Nine сообщает, что билет в эконом-классе стоил более 2000 долларов.
© Reuters/Scanpix

Boeing 787-9 начал выполнение рейса QF9, вылетев в субботу в 18:49 по местному времени (13:49 по Москве) из аэропорта австралийского города Перт. Речь идет о первом в истории беспосадочном пассажирском полете из Австралии в Великобританию. Его протяженность составляет 14498 км, отмечает ТАСС.

До этого момента из Австралии в Лондон добирались с промежуточной посадкой на Ближнем Востоке, например в Катаре. А в 1947 году, когда Qantas впервые представила маршрут в Лондон, путь занимал четыре дня и подразумевал восемь пересадок.

При этом нынешний полет не будет самым протяженным. Рекорд принадлежит компании Emirates: ее самолеты Boeing 777-200 в феврале прошлого года начали курсировать между столицей Катара, Дохой, и новозеландским Оклендом, преодолевая расстояние 14535 км.

В планах Qantas - полеты в Лондон из Сиднея и Мельбурна, двух крупнейших мегаполисов Австралии.

Перт расположен на западе Австралии, на берегу Индийского океана, в нем проживает свыше 8% населения страны. С точки зрения выполнения авиарейсов в Европу он выгодно отличается от расположенных на восточном побережье континента трех крупнейших австралийских городов - Сиднея, Мельбурна и Брисбена, в которых живет почти половина населения Австралии.

Руководство Qantas также вынашивает такие планы. Исполнительный директор компании Алан Джойс говорит, что перелеты из Сиднея и Мельбурна станут реальностью, когда в распоряжение компании поступят новые самолеты - A350-900ULR и Boeing 777-8.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Испания требует от Финляндии выдачи Карлеса Пучдемона (1)

Власти Финляндии получили от Испании ордер на арест...

Ученые: вулкан Этна сползает к Средиземному морю (1)

Самый активный вулкан в Европе Этна сползает в сторону...

Сотни тысяч американцев выходят на "Марш ради жизней" (3)

В столице США Вашингтоне в субботу проходит масштабная...

Парламент Каталонии остановил выборы президента автономии (1)

Выборы главы автономии стали невозможны после решения...

Спецслужбы США расширят слежку в интернете (17)

Технологические компании поддерживают введение ясных...

TOP новостей

Работники, которых не хватает: какие зарплаты они получают (34)

Список профессий, пользующихся большим спросом,...

Литва – в черном списке: выше уровень заболеваемости лишь в Румынии (46)

В Литве уровень заболеваемости туберкулезом в 4 раза...

Заседавшие в Вильнюсе депутаты стран НАТО поддерживают ответные действия за отравление Скрипаля (14)

24 марта в Вильнюсе заседал Постоянный комитет...

Benedikto turgus Benedikto turgus Benedikto turgus Benedikto turgus

Ассортимент Бенедиктинского рынка: фантазия торговцев безгранична (9)

В литовской столице недавно открылся Бенедиктинский...

В воскресенье Литва переходит на летнее время (2)

25 марта, в воскресенье Литва переходит на летнее время,...