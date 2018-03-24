Boeing 787-9 начал выполнение рейса QF9, вылетев в субботу в 18:49 по местному времени (13:49 по Москве) из аэропорта австралийского города Перт. Речь идет о первом в истории беспосадочном пассажирском полете из Австралии в Великобританию. Его протяженность составляет 14498 км, отмечает ТАСС.
До этого момента из Австралии в Лондон добирались с промежуточной посадкой на Ближнем Востоке, например в Катаре. А в 1947 году, когда Qantas впервые представила маршрут в Лондон, путь занимал четыре дня и подразумевал восемь пересадок.
При этом нынешний полет не будет самым протяженным. Рекорд принадлежит компании Emirates: ее самолеты Boeing 777-200 в феврале прошлого года начали курсировать между столицей Катара, Дохой, и новозеландским Оклендом, преодолевая расстояние 14535 км.
В планах Qantas - полеты в Лондон из Сиднея и Мельбурна, двух крупнейших мегаполисов Австралии.
Перт расположен на западе Австралии, на берегу Индийского океана, в нем проживает свыше 8% населения страны. С точки зрения выполнения авиарейсов в Европу он выгодно отличается от расположенных на восточном побережье континента трех крупнейших австралийских городов - Сиднея, Мельбурна и Брисбена, в которых живет почти половина населения Австралии.
Руководство Qantas также вынашивает такие планы. Исполнительный директор компании Алан Джойс говорит, что перелеты из Сиднея и Мельбурна станут реальностью, когда в распоряжение компании поступят новые самолеты - A350-900ULR и Boeing 777-8.
Спецслужбы США расширят слежку в интернете (10)
Технологические компании поддерживают введение ясных...
Пассажирский Boeing совершает первый беспосадочный перелет из Австралии в Лондон (4)
Самолет авиакомпании Qantas осуществляет первый...
Умер французский полицейский, который стал заложником вместо женщины (17)
Полицейский, который в пятницу предлагал обменять себя...
ВВС: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию (37)
Отравленный в английском Солсбери двойной агент Сергей...
The Times узнала о готовности 20 европейских стран начать выдворять российских дипломатов (296)
До двух десятков европейских стран могут последовать...
TOP новостей
Работники, которых не хватает: какие зарплаты они получают (14)
Список профессий, пользующихся большим спросом,...
Литва – в черном списке: выше уровень заболеваемости лишь в Румынии (40)
В Литве уровень заболеваемости туберкулезом в 4 раза...
Соцдемы-"отщепенцы" создали новую политическую партию лидером стал Киркилас (21)
24 марта в Вильнюсе проходит учредительный съезд новой...
Рейд в Вильнюсе: пьяный водитель врезался в машину электриков (1)
В ночь с пятницы на субботу вильнюсская полиция провела...
Погода: после приятных выходных снова вернется холод (3)
В выходные погода обещает быть приятной: без осадков и...