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Пассажира авиакомпании Finnair оштрафовали на 40 тысяч евро после того, как он сходил в туалет на борту самолета и разгромил его, сообщает издание Indepednent.
Пассажира Finnair оштрафовали на 40 тысяч евро после похода в туалет на борту самолета
© A.Didžgalvio nuotr.

По информации источника, происшествие случилось в 2017 году на рейсе из Финляндии во Вьетнам, однако приговор финну за дебош вынесли только сейчас. Как стало известно следствию, турист начал вести себя агрессивно из-за того, что бортпроводник не разрешил ему расплачиваться подарочной картой авиакомпании во время перелета.

Тогда путешественник отправился в уборную и устроил там погром. Как позже рассказала стюардесса, когда она зашла внутрь, то была шокирована увиденным.

“Никогда за свою карьеру я не видела столько сломанных деталей в туалете, к тому же внутри пахло рвотой”, — пояснила сотрудница перевозчика, добавив, что в уборной была повреждена стенка, шкаф под раковиной, дверца, а также оторвана вешалка для полотенец.

В суде нарушитель признал свою вину, однако отрицал, что это было сделано умышленно. По его словам, он употребил слишком много алкоголя с успокоительными, что послужило причиной его дальнейшего поступка.

Тем не менее четыре свидетеля опровергли показания финна. В результате его оштрафовали на 43 тысячи евро, а также приговорили к одному году лишения свободы условно.

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