Парламент республики седьмого созыва был избран в декабре прошлого года. Правящий блок "Мой шаг" получил большинство депутатских кресел (88) и выдвинул кандидатом в премьер-министры Армении Николу Пашиняна.
Парламент Армении седьмого созыва состоит из 132 депутатов. Блок "Мой шаг" получит 88 мандатов, партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" — 26 и 18 мандатов соответственно.
Ранее Пашинян рассказал, какой будет его первая реформа после победы на внеочередных парламентских выборах. По его словам, он отменит налоги для малого бизнеса.
"Мы собираемся освободить малый бизнес от налогов. Мы делаем это, чтобы дать возможность людям самим создать себе работу, чтобы обеспечить себе благополучие", — сказал Пашинян. Он добавил, что намерен внести изменения в налоговый кодекс, чтобы привлечь инвестиции в экономику страны.
О необходимости роспуска парламента в Армении начали говорить сразу после смены власти в стране в мае 2018 года. Тогда лидер оппозицииНикол Пашинян организовал массовые акции протеста против правившей Республиканской партии Армении (РПА) по всей стране. Под давлением народного движения был вынужден подать в отставку президент Серж Саргсян.
Правительство Армении после смены власти возглавил Пашинян. В парламенте его поддержали блок "Царукян", занимавший второе место по числу мандатов, и партия "Дашнакцутюн", ранее поддерживавшие РПА. Однако формально у республиканцев оставалось большинство в парламенте. Возникший в этой связи политический кризис заставил Пашиняна уйти в отставку с поста премьера, инициировав тем самым процесс роспуска парламента и проведение досрочных выборов.
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