Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. О своем решении он объявил во вторник, 16 октября, в эфире общественного телевидения. Президент республики Армен Саркисян принял отставку главы правительства.
Mitingas premjerui Nikolui Pašinianui palaikyti
© AFP / Scanpix

"Цель отставки — завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу", — отметил Пашинян.

Решение политика — по сути формальное, однако оно открывает возможность для роспуска Национального собрания — однопалатного парламента страны. Дело в том, что конституция Армении не предусматривает самороспуск этого органа законодательной власти. Чтобы провести новые парламентские выборы, премьер должен подать в отставку, а Национальное собрание — дважды провалить избрание нового главы правительства.

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Как передает армянский интернет-портал News.am, перед объявлением об отставке Пашинян получил гарантии парламентских сил, что те не будут выдвигать своего кандидата на пост главы правительства. С центристской партией "Процветающая Армения" на этот счет, в частности, был подписан соответствующий меморандум.

Если подобный сценарий будет реализован, страну ожидают досрочные выборы в Национальное собрание. По закону они должны быть проведены не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска этого законодательного органа. По прогнозам Пашиняна, выборы ориентировочно могут состояться 9-10 декабря, "плюс минус несколько дней".

Никол Пашинян после прихода к власти неоднократно говорил, что будет добиваться "перезагрузки" парламента. По его утверждению, в стране необходимо преодолеть политический кризис, связанный с тем, что Нацсобрание сегодня просто "не представляет интересы граждан". После проведения досрочных выборов в стране должно быть сформировано новое правительство с пятилетним мандатом.

Deutsche Welle
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