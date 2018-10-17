"Цель отставки — завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу", — отметил Пашинян.
Решение политика — по сути формальное, однако оно открывает возможность для роспуска Национального собрания — однопалатного парламента страны. Дело в том, что конституция Армении не предусматривает самороспуск этого органа законодательной власти. Чтобы провести новые парламентские выборы, премьер должен подать в отставку, а Национальное собрание — дважды провалить избрание нового главы правительства.
Как передает армянский интернет-портал News.am, перед объявлением об отставке Пашинян получил гарантии парламентских сил, что те не будут выдвигать своего кандидата на пост главы правительства. С центристской партией "Процветающая Армения" на этот счет, в частности, был подписан соответствующий меморандум.
Если подобный сценарий будет реализован, страну ожидают досрочные выборы в Национальное собрание. По закону они должны быть проведены не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска этого законодательного органа. По прогнозам Пашиняна, выборы ориентировочно могут состояться 9-10 декабря, "плюс минус несколько дней".
Никол Пашинян после прихода к власти неоднократно говорил, что будет добиваться "перезагрузки" парламента. По его утверждению, в стране необходимо преодолеть политический кризис, связанный с тем, что Нацсобрание сегодня просто "не представляет интересы граждан". После проведения досрочных выборов в стране должно быть сформировано новое правительство с пятилетним мандатом.
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