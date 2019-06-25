Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предоставила возможность России направить своих депутатов в ассамблею. Она также запретила наказывать национальные делегации, лишая их права голоса, выступлений и представительства в ПАСЕ. Эти изменения регламента утверждены в тексте резолюции, которая была принята в Страсбурге в ночь с 24 на 25 июня под названием "Укрепление процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования". После напряженных дебатов за резолюцию проголосовало 118 депутатов, против - 62. К тексту резолюции, по инициативе украинской делегации, было подано 220 поправок, рассмотрение которых продолжалось почти пять часов. Из этих поправок депутаты поддержали только одну.

"Исключительный контекст"

В резолюции, автором которой является бельгийская депутат от группы социалистов Петра Де Суттер, напоминается, что членство в Совете Европы "накладывает обязательство на все входящие в него страны участвовать в работе обоих уставных органов", а также дает всем национальным делегациям одинаковые права.

Кроме этого, Петра Де Суттер, "принимая во внимание исключительный контекст", предложила сделать исключение из правила регламента, согласно которому руководство страны обязано заявлять об участии своей делегации в ПАСЕ в январе каждого года. Таким образом, ассамблея решила "отступить" от правил и пригласить "страны, чьи делегации не представлены в ПАСЕ" представить на рассмотрение полномочия своих делегации на июньской сессии.

Усеченные санкции

Главным новшеством резолюции стало внесение в правила регламента ПАСЕ пункта, запрещающего лишать национальные делегации права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее. Однако в резолюции отмечается, что другие права национальных делегаций в ПАСЕ могут быть обжалованы из-за грубых нарушений устава Совета Европы.

ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций ассамблеи, санкции в отношении РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не принимают участия в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 Москва прекратила платить взносы в бюджет совета Европы, объясняя это тем, что делегация Госдумы РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ.