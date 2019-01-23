Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала все европейские государства принять законы, которые позволили бы вводить точечные санкции против подозреваемых в серьезных нарушениях прав человека, по аналогии с действующими в США и ряде стран ЕС "законами Магнитского". В поддержку соответствующей резолюции во вторник, 22 января, проголосовали 95 депутатов, три высказались против, шесть воздержались.

"ПАСЕ призывает все страны-члены Совета Европы, Европейского Союза и государства, имеющие в Совете Европы и Парламентской ассамблее статус наблюдателя или другой кооперативный статус, рассмотреть возможность принятия законодательства или других юридических инструментов, позволяющих исполнительным органам власти принимать под контролем парламента точечные санкции, такие как визовые запреты и замораживание активов, в отношении лиц, подозреваемых в личной ответственности за серьезные нарушения прав человека, за совершение которых они не несут ответственности по политическим причинам или из-за коррупции", - говорится в документе.

"Умные санкции"

В резолюции приветствуется решение Эстонии, Латвии, Литвы, Великобритании, Канады и США принять законодательство по образцу "закона Магнитского". При этом приветствуется тот факт, что самые последние законы, принятые в США, Британии и Канаде, позволяют вводить санкции против нарушителей прав человека повсеместно, а не только в отдельной стране.

ПАСЕ вновь призвала власти России расследовать все обстоятельства смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО, отметив, что РФ не только до сих пор не сделала этого, но и, напротив, продолжает преследовать инициатора принятия "закона Магнгитского" в США Уильяма Браудера.

ПАСЕ рекомендовала вводить точечные ("умные") санкции против конкретных лиц и связанных с ними компаний. Такие меры предпочтительнее всеобщих экономических или других санкций, направленных против целых стран, но фактически наказывающих не столько правящие элиты, сколько обычных людей, указано в резолюции.