За резолюцию, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом, единогласно проголосовали 40 депутатов Ассамблеи, против не было никого. По правилам ПАСЕ, этого достаточно для принятия документа.
В резолюции, в частности, отмечается, что "не все соответствующие аспекты этого дела были рассмотрены, и полная правда не была раскрыта". Зингерис упоминает многочисленные несоответствия в показаниях ключевых свидетелей, нарушения в ходе судебного разбирательства. Кроме того, в резолюции обращается внимание на тесную связь так и не найденного Руслана Мухутдинова, который, по версии следствия, выступил заказчиком убийства политика, заплатив исполнителям 15 млн рублей, и Заура Дадаева, непосредственно стрелявшего в Немцова, с "высшими уровнями военной и политической власти в Чечне".
Крайне маловероятно, что эти люди "могли бы организовать сложную операцию по публичному убийству видного политического деятеля в центре Москвы без предварительного уведомления и одобрения, если не прямого указания своего иерархического начальства", - отмечается в документе. Ассамблея назвала главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня "особо ответственными за провал расследования и отсутствие доверия к доводам обвинениям”.
В российской делегации заявили, что подобная резолюция является актом давления на следствие, поскольку дело еще не закрыто.
В принятой накануне резолюции, подтвердившей полномочия российской делегации, вернувшейся в ПАСЕ после трехлетнего отсутствия, Москву призвали в полной мере сотрудничать в расследовании убийства Бориса Немцова.
Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Пять человек, названные следствием исполнителями преступления, в 2017 году были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.
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