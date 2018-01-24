"Перестать признавать паспорта и документы, в том числе судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на территориях, контролируемых незаконными вооруженными формированиями Донецкой и Луганской областей", — также говорится в одном из пунктов (всего в документе их 10).
Кроме того, ПАСЕ призвала Москву отказаться от "принудительной выдачи" российских паспортов гражданам, проживающим на территории Крыма, а также снять запрет с деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
"Освободить всех украинских пленных, захваченных и находящихся в заключении в Российской Федерации и в аннексированном Крыму", — сказано в резолюции. Документ подготовлен на основе доклада литовского политика Эгидиуса Верикиса.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия "никогда" не выполнит условия ассамблеи, касающиеся статуса Крыма и счел вопрос присоединения полуострова "историческим фактом". Кроме того, Толстой сообщал, что Москва выплатит свой долг по взносу в ПАСЕ тогда, когда российская сторона вернет себе основные права в организации.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма.
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