Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 11 октября, приняла резолюцию, создающую условия для возвращения делегации России. Документ размещен на сайте Совета Европы.
© RIA Novosti / "Infogra"

Как следует из текста резолюции, ПАСЕ призвала организовать и провести четвертый саммит Совета Европы. При этом отмечается, что эффективная подготовка к саммиту требует совместной работы двух уставных органов Совета Европы - ПАСЕ и Кабинета министров. Что предполагает совместимость организаций в отношении стран-участниц.

"Сейчас наблюдается несоответствие в составе участников двух уставных органов: вслед за незаконной аннексией Крыма Российской Федерацией и по этой причине применения Ассамблеей санкций в отношении российской парламентской делегации, в течение трех лет Российская Федерация участвовала в деятельности и была представлена только в одном из двух уставных органов организации, а именно в Комитете министров", - отмечается в документе.

Как указано в резолюции, в ПАСЕ сожалеют, что в ответ на это Россия 30 июня 2017 года объявила, что приостанавливает выплату своего взноса в бюджет Совета Европы "до полного безоговорочного возобновления полномочий делегации ее Федеральной ассамблеи в Парламентской ассамблее Совета Европы".

Давление лоббистов

Как рассказал агентству УНИАН постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.

Ранее глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и спикер российской Госдумы Вячеслав Володин синхронно заявили, что Россия может перестать признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если в 2018 году ПАСЕ не вернет полномочия российской делегации.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Спустя 23 года на берег вынесло спасательный круг затонувшего парома "Эстония" (1)

На берегу острова Юссаре, который находится близ города...

Сгорела Башня Гете - одна из самых высоких деревянных башен в Германии

Во Франкфурте-на-Майне сгорела одна из наиболее высоких...

Мэр Львова советуется с Эстонией, что делать с мемориалом советским воинам (1)

Мэр украинского Львова Андрей Садовый запросил у посла...

В ХАМАС заявили, что наконец договорились с ФАТХ

В палестинском движении ХАМАС заявили о достижении...

Как Голливуд 30 лет молчал о сексуальном насилии продюсера Вайнштейна (5)

"Мое сердце разбивается из-за огромных страданий,...

TOP новостей

Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (8)

План гармоничного движения в Вильнюсе должны...

Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (21)

У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...

Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (8)

Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...

Соцдемы-"бунтовщики" уже предлагают компромисс (1)

Члены парламентской фракции социал-демократов, которые...

Литовские военные помогут в борьбе с джихадистами (14)

Литва в следующем году сможет повысить свой вклад в...