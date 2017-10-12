Как следует из текста резолюции, ПАСЕ призвала организовать и провести четвертый саммит Совета Европы. При этом отмечается, что эффективная подготовка к саммиту требует совместной работы двух уставных органов Совета Европы - ПАСЕ и Кабинета министров. Что предполагает совместимость организаций в отношении стран-участниц.
"Сейчас наблюдается несоответствие в составе участников двух уставных органов: вслед за незаконной аннексией Крыма Российской Федерацией и по этой причине применения Ассамблеей санкций в отношении российской парламентской делегации, в течение трех лет Российская Федерация участвовала в деятельности и была представлена только в одном из двух уставных органов организации, а именно в Комитете министров", - отмечается в документе.
Как указано в резолюции, в ПАСЕ сожалеют, что в ответ на это Россия 30 июня 2017 года объявила, что приостанавливает выплату своего взноса в бюджет Совета Европы "до полного безоговорочного возобновления полномочий делегации ее Федеральной ассамблеи в Парламентской ассамблее Совета Европы".
Давление лоббистов
Как рассказал агентству УНИАН постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.
Ранее глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и спикер российской Госдумы Вячеслав Володин синхронно заявили, что Россия может перестать признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если в 2018 году ПАСЕ не вернет полномочия российской делегации.
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