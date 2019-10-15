Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, 14 октября, Государственной избирательной комиссией, победителем выборов стала правящая партия "Право и справедливость" (PiS) с поддержкой 43,59%. На втором месте - Гражданская коалиция, возглавляемая оппозиционной "Гражданской платформой" (PO) с поддержкой 27,40%. Третье место заняла коалиция левых сил во главе с "Союзом левых демократов" (SLD) - 12,56%.

Представителей в парламенте будут иметь также "Польская крестьянская партия" (PSL), вместе с партией "Kukiz'15", набравшая 8,55% голосов и блок "Конфедерация" - 6,81%.

Следовательно, получив 235 мандатов из 460, правящая партия бывшего премьер-министра Ярослава Качиньского "Право и справедливость" сформирует новое правительство и останется у власти. В новом Сейме Польши Гражданская коалиция будет обладать 134 мандатам, "Союз левых демократов" - 49, "Польская крестьянская партия" - 30, "Конфедерация" - 11. Один мандат гарантирован Немецкому меньшинству.

На выборах в Сенат победило "Право и справедливость", но 48 сенаторов не дает этой партии стабильного большинства. "Гражданская платформа" имеет 43 сенаторов, Крестьянская партия – 3. Независимые кандидаты обладают 4 сенатскими мандатами. Явка на нынешних парламентских выборах в Польше была рекордной и составила 61,74%. Это самая высокая явка на парламентских выборах в стране за последние 30 лет.

В воскресенье, 13 октября, в Польше прошли парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов Сейма и 100 членов сената.