Блок ХДС/ХСС, по предварительным данным, набрал 32,9%, что хуже результата прошлых выборов. СДПГ с 20,2% голосов объявила об уходе в оппозицию. Третье место занимает провопопулистская АдГ.
Angela Merkel ir Martinas Schulzas
© DELFI montažas / Scanpix

Обнародованы первые данные с ряда избирательных участков. Согласно неофициальным предварительным результатам голосования, составленным по итогам первых подсчетов бюллетеней с избирательных участков, на выборах в парламент Германии, прошедших в воскресенье, 24 сентября, лидирует блок христианско-демократических партий ХДС/ХСС, избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel).

Блок ХДС/ХСС пока поддержали 32,9 процента избирателей. За их нынешних партнеров по правительственной коалиции - социал-демократов (СДПГ) - высказались 20,2 процента проголосовавших. Обе партии несут заметные потери в сравнении с прошлыми выборами. В 2013 году консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ - 25,7 процента. Социал-демократы уже объявили об уходе в оппозицию.

На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 13,3 процента голосов. Далее следуют: Левая партия - 9%, либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) - 10,5%, и партия "Союз-90"/"зеленые" - 9,3%. Остальные партии получают менее 5 процентов, необходимых для прохождения в парламент.

Официальные предварительные данные станут известны ночью

Какие из партий теоретически смогут сформировать состав нового правительства Германии, станет ясно лишь после опубликования предварительных официальных результатов выборов - когда будут обработаны все бюллетени. Их обнародование ожидается в ночь на понедельник, 23 сентября. Своих кандидатов на выборах в парламент Германии выдвигали 42 политические партии Германии.

Явка избирателей на выборах составила 75 процентов, на предыдущих выборах в голосовании приняли участие 71,5 процента избирателей. Принять участие в голосовании в 2017 году были призваны 61,5 миллиона избирателей, причем 3 миллиона из них - впервые.

Deutsche Welle
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