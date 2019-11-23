Христианско-демократический союз (ХДС) отклонил инициативу ввести общее голосование всех членов партии по кандидатуре на пост федерального канцлера. После долгих дебатов на съезде христианских демократов в субботу, 23 ноября, в Лейпциге подавляющее большинство делегатов высказались против соответствующих предложений.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак рекомендовал отклонить ходатайства об изменении процедуры избрания кандидата на пост федерального канцлера.

Молодежное крыло высказалось за изменение процедуры

Среди тех, кто выступал за общее голосование, была молодежная организация консерваторов Junge Union. Ее лидер Тильман Кубан перед голосованием призвал допустить к процедуре избрания кандидатуры на пост канцлера всех членов партии. Современной партии необходимо подобное участие ее членов в принятии важных решений, подчеркнул он. В подобном ключе высказались ряд других сторонников изменения процедуры.

Как отмечает AFP, такие требования считаются выступлением против лидера христианских демократов и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в декабре 2018 года была избрана председателем партии и сменила на этом посту Ангелу Меркель. По сложившейся в ХДС традиции, глава партии становится ее кандидатом на пост канцлера на очередных парламентских выборах.