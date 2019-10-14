Националисты-консерваторы получают абсолютное большинство в польском парламенте. За годы их власти в стране появилась опасность "авторитарной диктатуры", считают экс-лидеры Польши.
Apklausos: „Įstatymas ir teisingumas“ laimėjo rinkimus Lenkijoje
© Reuters / Scanpix

По результатам парламентских выборов в Польше, которые прошли в воскресенье, 13 октября, националисты-консерваторы из партии "Закон и справедливость" (PiS) сохранили ведущие позиции. По данным экзитполов, PiS, которую возглавляет Ярослав Качиньский, набирает 43,6 процента голосов. Таким образом, партия получает 239 из 460 мест в Сейме, что даст ей возможность формировать правительство без участия других партий. Абсолютное большинство в польском парламенте составляет 231 голос.

Центристское объединение партий "Гражданская коалиция" занимает второе место, по прогнозам набрав 27,4 процента голосов. Среди других партий, которые, как ожидается, преодолеют 5-процентный избирательный барьер, - коалиция польских левых (11,9%), Крестьянская партия (9,6%) и ультраправое националистическое движение "Конфедерация" (6,4%), выступающее с открытыми гомофобными и женоненавистническими заявлениями.

PiS находится у власти с 2015 года. По мнению трех экс-президентов Польши, Леха Валенсы, Александра Квасьневского и Бронислава Коморовского, которое они высказали в открытом письме, за предыдущие четыре года правления партии в стране усилилась опасность "авторитарной диктатуры". Бывшие главы Польши оценивают это время крайне негативно - несмотря на экономические успехи страны. Помимо прочего, за это время испортились и польско-германские отношения. В последние месяцы как президент Польши Анджей Дуда, так и премьер-министр Матеуш Моравецкий требовали от Германии репараций за разрушения, нанесенные за время Второй мировой войны. Руководство PiS также включило эти требования в свою предвыборную программу.

Deutsche Welle

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