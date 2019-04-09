Партия Эрдогана призывает к повторным муниципальным выборам в Стамбуле

Консервативная Партия справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, требует провести в Стамбуле повторные муниципальные выборы. Об этом зампредседателя ПСР Али Ихсан Явуз заявил во вторник, 9 апреля. Он сослался на закон, разрешающий "исключительную апелляцию" в случае выявления инцидентов, которые могли повлиять на исход голосования. Именно такие случаи происходили в ходе муниципальных выборов в Турции 31 марта, подчеркнул Явуз.

7 апреля ПСР направила в Высшую избирательную комиссию страны ходатайство о пересчете голосов в 38 избирательных округах Стамбула и аннулировании результатов в одном из округов. На следующий день президент Турции заявил о нарушениях на муниципальных выборах, отметив наличие записей с камер, которые зафиксировали злоупотребления. Однако Высшая избирательная комиссия отказала ПСР в пересчете голосов избирателей в 31 округе.

Экрем Имамоглу против экс-премьера Бинали Йылдырыма

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.

По предварительным результатам, в 15-миллионном Стамбуле кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу с преимуществом в 15 тысяч голосов опередил бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, претендента от правящей ПСР. В Анкаре кандидат от НРП Мансур Яваш набрал более 50% голосов, а представитель ПСР Мехмет Озхасеки - 47,06%.

В свете призывов к новым выборам Имамоглу призвал уважать демократию. Город "измотан", подчеркнул оппозиционный кандидат, особо выделив неудовлетворительное состояние турецкой экономики и крайнюю поляризацию в обществе. Недопустимо, чтобы Стамбул превращался в посмешище для всего мира, добавил он.