Две ведущие британские партии — лейбористы и консерваторы — потеряли много голосов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года, причем правящие консерваторы оказались на пятом месте, уступив также проевропейской Партии зеленых.

Что выборы в Европарламент в Британии вообще состоятся, стало понятно лишь в апреле нынешнего года, когда консервативное правительство Терезы Мэй оказалось неспособно провести через парламент соглашение об условиях выхода из ЕС до изначальной даты "брексита" — 29 марта — и было вынуждено просить об отсрочке.

В настоящий момент Британия остается членом Евросоюза до 31 октября, но сможет выйти раньше, если соглашение, уже три раза отвергнутое британским парламентом, все же удастся принять.

На данный момент определились 64 избранных депутата Европарламента из приходящихся на Британию 73. Из этого числа 28 мандатов получает Партия брексита, 15 — либерал-демократы, 10 — лейбористы, семь — зеленые, три — консерваторы и один — валлийская партия Плайд камри.

Явка в Британии, по предварительным данным, окажется ниже среднего и составит около 37%. При этом в других европейских странах явка выросла по сравнению с прошлыми выборами и составила в среднем 51%.

В Англии, Шотландии и Уэльсе на выборах в Европарламент применяется пропорциональная система (в отличие от мажоритарной, применяемой на всех прочих выборах в Англии и Уэльсе): партии выдвигают списки кандидатов в каждом из девяти регионов, на которые разделена Англия, и единый список для Шотландии и Уэльса. Чем больше избирателей голосует за партию, тем больше кандидатов из списка станут депутатами.

Например, в Лондоне победили либерал-демократы, и им досталось три места в Европарламенте. Второе и третье место заняли соответственно лейбористы и Партия брексита, и им досталось по два места. Еще один оставшийся лондонский мандат достался "зеленым", которые пришли четвертыми. Консерваторы и прочие партии избрать своих кандидатов в Лондоне не смогли.

Результаты в Лондоне нетипичны для Англии: в семи английских регионах, по которым подведены результаты на данный момент, первое место заняла Партия брексита; она же заняла первое место в Уэльсе.

Слабые результаты Лейбористской партии британские аналитики склонны объяснять ее невнятной позицией по "брекситу": в партии представлены два крупных блока избирателей — жители крупных городов — в массе своей противники выхода из ЕС — и жители бывших индустриальных районов, среди которых много "брекситеров". Не желая отталкивать ни тех ни других, руководство партии предпочитало говорить, что у страны есть более насущные проблемы, чем "брексит", и что желание избирателей, проголосовавших за "брексит", они способны выполнить лучше, чем нынешнее правительство.

Избиратели консерваторов, с другой стороны, в массе своей переметнулись к Партии брексита, разочаровавшись тем, что правительство Мэй до сих пор не смогло вывести страну из Евросоюза.

Найджел Фарадж, один из лидеров кампании за выход из ЕС перед референдумом 2016 года, создал свою новую Партию брексита лишь 12 апреля. До этого он возглавлял Партию независимости Соединенного Королевства, которая до сих пор существует и участвовала в нынешних выборах в Европарламент, но судя по имеющимся на данный момент результатам, безуспешно.