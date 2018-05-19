На парламентских выборах в Ираке победу одержал блок одного из духовных лидеров мусульман-шиитов Муктада ас-Садра. Как следует из окончательных официальных результатов выборов, обнародованных в субботу, 19 мая, блок ас-Садра получил 54 места в парламенте. За ними следуют проиранский альянс "Фатх" (47 мест) и сторонники премьер-министра Хейдара аль-Абади (42 места).

При этом пока неясно, какие силы будут формировать правительственную коалицию. Сам 44-летний ас-Садр в любом случае не сможет занять пост премьер-министра, так как он официально не участвовал в выборах. Подконтрольные ему военные отряды с 2003 года принимали участие в боях против американских солдат. В последние годы ас-Садр считался одним из наиболее активных критиков политического истеблишмента в Багдаде. Во время предвыборной кампании ас-Садр потребовал реформ, в том числе в социальной политике. На выборы его блок пошел в альянсе с коммунистами.

На 329 мест в парламенте претендовали почти 7 тысяч человек, включенные в 87 партийных списков. Согласно конституции Ирака, спикером парламента должен быть представитель суннитов, премьер-министром - шиитов, а президентом - курдов.