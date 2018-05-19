Блок под руководством духовный лидера шиитов выиграл выборы в Ираке. Однако пока неясно, кто будет формировать коалицию.
© Reuters/Scanpix

На парламентских выборах в Ираке победу одержал блок одного из духовных лидеров мусульман-шиитов Муктада ас-Садра. Как следует из окончательных официальных результатов выборов, обнародованных в субботу, 19 мая, блок ас-Садра получил 54 места в парламенте. За ними следуют проиранский альянс "Фатх" (47 мест) и сторонники премьер-министра Хейдара аль-Абади (42 места).

При этом пока неясно, какие силы будут формировать правительственную коалицию. Сам 44-летний ас-Садр в любом случае не сможет занять пост премьер-министра, так как он официально не участвовал в выборах. Подконтрольные ему военные отряды с 2003 года принимали участие в боях против американских солдат. В последние годы ас-Садр считался одним из наиболее активных критиков политического истеблишмента в Багдаде. Во время предвыборной кампании ас-Садр потребовал реформ, в том числе в социальной политике. На выборы его блок пошел в альянсе с коммунистами.

На 329 мест в парламенте претендовали почти 7 тысяч человек, включенные в 87 партийных списков. Согласно конституции Ирака, спикером парламента должен быть представитель суннитов, премьер-министром - шиитов, а президентом - курдов.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Порошенко подписал указ о выводе Украины из СНГ (19)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал...

Крушение пассажирского лайнера на Кубе: что нам известно

Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе. На...

ЕС представил в ВТО список ответных пошлин на продукцию из США (1)

Брюссель может ввести пошлины на американские товары...

Парламентские выборы в Ираке выиграл шиитский блок (3)

Блок под руководством духовный лидера шиитов выиграл...

CША прекращают программы помощи на северо-западе Сирии

По данным телеканала CBS News, решение принято с целью...

TOP новостей

После известий о скандальной переписке снизился рейтинг президента Литвы (74)

После того как в СМИ появилась информация о переписке...

Отдых в Паланге: дешевые предложения в частном секторе удивляют (20)

Несмотря на то, что качество услуг улучшилось, цены на...

Новый опрос: "крестьяне" восстанавливаются, скачок совершила Партия труда (2)

После того как Виктор Успасских вновь возглавил...

В выходные в Литве ожидается приятная погода

В выходные не стоит сидеть дома – погода обещает быть...

По Вильнюсу проехал "радужный" автобус (112)

19 мая в полдень по центральным улицам литовской...