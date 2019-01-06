Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Николаса Мадуро нелегитимным. Об этом говорится в заявлении главы ассамблеи Хуана Гуайдо, распространенном в субботу, 5 января. Он, в частности, сообщает о намерении создать переходное правительство для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения коррупционных активов.

Ранее участники Группы Лимы заявили, что не признают законным переизбрание Мадуро на новый президентский срок, и призвали его не вступать в должность главы государства. Они хотят, чтобы Мадуро временно передал исполнительную власть Национальной ассамблее (парламенту), чтобы затем были проведены новые выборы президента по демократическим стандартам.

Гуайдо призывает объединить усилия

Если Мадуро откажется исполнять решение Группы Лимы, то необходимо объединить усилия народа, Национальной ассамблеи, международного сообщества и вооруженных сил Венесуэлы с тем, чтобы у него не было другого выбора, заявляет Гуайдо.

По данным ЦИК Венесуэлы, Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов. Таким образом, политик обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года. Не признав его победу, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы.

Второй срок Мадуро

Второй президентский срок Мадуро должен начаться 10 января. Если он вступит в должность, то единственным легитимным представительством народа в стране будет Национальная ассамблея, говорит Гуайдо. Именно ее, а не созванную по инициативе Мадуро Конституционную ассамблею, признает Группа Лимы.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ на требования Группы Лимы заявил, что она получает указания из Вашингтона, а ее участники "сговорились против Венесуэлы".