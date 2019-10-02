Депутаты хотят выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий, сообщила нидерландская вещательная ассоциация NOS, входящая в систему общественного вещания Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сдержанно отреагировал на призыв парламентариев, заявив, что правительство не видит необходимости в проведении подобного расследования. Он отметил, что такое расследование будет нелегкой задачей, поскольку потребуется и содействие России, "ибо речь идет и о ее воздушном пространстве". В то же время Блок заявил, что не возражает против сбора фактов для изучения возможности проведения расследования.

Не портить отношений с Украиной

Депутат от ХДП Крис ван Дам выразил мнение, что с проведением расследования медлить нельзя. "Время уходит, воспоминания стираются, факты утрачиваются. Тщательное расследование о причинах того, почему воздушное пространство над восточной Украиной не было закрыто, важно не только для установления факта ответственности государства. Оно важно для родственников погибших. Важно узнать, можно ли было предотвратить случившееся, понять, что произошло. Речь идет и о справедливости, а также о том, чтобы сделать выводы на случай новых аналогичных ситуаций", - пояснил ван Дам.

В Нидерландах структура, отвечающая за вопросы безопасности, еще в 2015 году пришла к выводу, что Украине следовало закрыть свое воздушное пространство, поскольку в этом случае MH17 полетел бы в Куала-Лумпур другим маршрутом и не был бы сбит.

Тем не менее, правительство Нидерландов до сих пор так и не приняло никаких мер против Украины. В рамках международного расследования по делу об уничтожении MH17 правительство посчитало важным сохранять добрые отношения с Киевом, отмечает NOS.

В гибели МН17 виновата Россия

В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех главных подозреваемых в причастности к гибели MH17. Это трое россиян - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) - а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Суд над ними должен начаться 9 марта 2020 года в Гаагском суде даже в случае их отсутствия.

Следствие также установило, что самолет был сбит из ракетной установки "Бук", принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО. Хотя Россия категорически отрицает причастность к уничтожению MH17.

Где теперь Цемах?

Кроме того, 7 сентября Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. В рамках обмена России был выдан бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах, которого считают важным свидетелем по делу о гибели MH17. Власти Нидерландов 1 октября обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Цемаха, которого следствие желает допросить по делу об MH17.

В ходе дебатов во Второй палате парламента Нидерландов вечером 1 октября, глава МИД Стеф Блок к изумлению депутатов сообщил, что со времени российско-украинского обмена пленными он ни разу не вступал в контакт с российским коллегой Сергеем Лавровым. Блок пояснил, что он, по согласованию с международной следственной группой, ждет подходящего случая для такого контакта.

Нидерландская вещательная ассоциация NOS в данной связи высказала опасение, что после выдачи Цемаха России не осталось никаких шансов увидеть его когда-либо перед судом.